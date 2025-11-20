Navigatie overslaan
Motorrijder gewond bij aanrijding met auto in Breda

Gisteren om 16:31 • Aangepast vandaag om 10:09

Een motorrijder is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Princenhagelaan in Breda. De motorbestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto bleef ongedeerd.

Redactie
Geschreven door
Redactie

De weg was gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer tijdens de hulpverlening. Zowel de motor als de auto zijn door een berger afgevoerd.

Het is nog onduidelijk wie van de twee geen voorrang heeft verleend. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

