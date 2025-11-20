Rico Verhoeven geeft na 12 jaar wereldtitel vrijwillig op, stopt bij GLORY
Rico Verhoeven beëindigt na meer dan twaalf jaar zijn periode als zwaargewichtkampioen bij Glory. De 36-jarige kickbokser maakt bekend dat hij zijn wereldtitel vrijwillig heeft ingeleverd en zich gaat richten op nieuwe mogelijkheden binnen de vechtsport.
Verhoeven, die maar liefst 4418 dagen aan de top stond, is daarmee de langst regerende kampioen die de sport ooit heeft gekend. Met het neerleggen van zijn titel richt hij zich op nieuwe mogelijkheden binnen de vechtsport, maar dan buiten kickboksorganisatie Glory.
Lastige beslissing
Op Instagram deelt Verhoeven een persoonlijk bericht aan zijn fans en de organisatie. “Na meer dan twaalf jaar, vijftien wereldtitelgevechten en talloze onvergetelijke avonden maak ik deze lastige beslissing”, schrijft hij. Sinds zijn entree bij Glory in 2012 gaf hij naar eigen zeggen alles voor de sport én voor de organisatie. “Samen bouwden we iets bijzonders: uitverkochte arena’s, records en momenten die de geschiedenis van het kickboksen hebben gevormd.”
Verhoeven bedankt in zijn boodschap vooral de mensen achter de schermen, die volgens hem vaak onzichtbaar blijven maar essentieel zijn voor het succes van de sport. Ook spreekt hij zijn waardering uit voor Glory-investeerder Pierre Andurand. “zonder zijn visie en inzet was dit alles niet mogelijk geweest."
“Bedankt voor de herinneringen, de energie en het respect", schrijft hij aan zijn fans, die niet bang hoeven te zijn voor een definitief afscheid. “Het is geen vaarwel, maar een tot ziens”, zegt hij als slotwoord.
'Rico wilde verlengen'
Volgens zijn manager Karim Erja wilde Rico Verhoeven zijn contract bij Glory best verlengen, maar uiteindelijk kwam er geen overeenkomst. De vechter wilde niet langer wachten op een deal, nu zijn contract onlangs afliep.
"Rico staat voor een transparantere sport", zegt Erja tegen NOS Sport. "Hij viel over het dopingbeleid van Glory, waar de slager zijn eigen vlees keurt. Een schone sport is voor hem een belangrijke waarde."
Een terugkeer bij Glory is in de toekomst niet uitgesloten.