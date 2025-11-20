Rico Verhoeven geeft na 12 jaar wereldtitel vrijwillig op, stopt bij GLORY

Rico Verhoeven beëindigt na meer dan twaalf jaar zijn periode als zwaargewichtkampioen bij Glory. De 36-jarige kickbokser maakt bekend dat hij zijn wereldtitel vrijwillig heeft ingeleverd en zich gaat richten op nieuwe mogelijkheden binnen de vechtsport.

Verhoeven, die maar liefst 4418 dagen aan de top stond, is daarmee de langst regerende kampioen die de sport ooit heeft gekend. Met het neerleggen van zijn titel richt hij zich op nieuwe mogelijkheden binnen de vechtsport, maar dan buiten kickboksorganisatie Glory.

Lastige beslissing

Op Instagram deelt Verhoeven een persoonlijk bericht aan zijn fans en de organisatie. “Na meer dan twaalf jaar, vijftien wereldtitelgevechten en talloze onvergetelijke avonden maak ik deze lastige beslissing”, schrijft hij. Sinds zijn entree bij Glory in 2012 gaf hij naar eigen zeggen alles voor de sport én voor de organisatie. “Samen bouwden we iets bijzonders: uitverkochte arena’s, records en momenten die de geschiedenis van het kickboksen hebben gevormd.”



Verhoeven bedankt in zijn boodschap vooral de mensen achter de schermen, die volgens hem vaak onzichtbaar blijven maar essentieel zijn voor het succes van de sport. Ook spreekt hij zijn waardering uit voor Glory-investeerder Pierre Andurand. “zonder zijn visie en inzet was dit alles niet mogelijk geweest."