3300 kilo drugs tussen bananen, cokeloods blijkt spil in criminele wereld

Zelden werd er de afgelopen jaren zo'n enorme lading cocaïne gevonden als begin november in een loods in Standdaarbuiten. In totaal gaat het om 3300 kilo coke, verstopt tussen bananendozen. De waarde? Zeker tientallen miljoenen euro's.

De vondst leidde uiteindelijk tot acht arrestaties. Maar wie zaten er achter deze gigantische lading? En hoe kwamen ze terecht bij de voormalige champignonkwekerij in Brabant? Het volledige verhaal van de cokeloods zie je in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.