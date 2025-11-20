NAC Breda doet aangifte na haatberichten en racisme

NAC Breda bindt de strijd aan met mensen die online berichten hebben gepost met 'een haatdragend en discriminerend karakter, waaronder enkele racistische opmerkingen'. De Bredase Eredivisionist meldt dat op de website naar aanleiding van uitlatingen rond de uitwedstrijd tegen FC Volendam (2-1).

"Iedere vorm van racisme, haat of bedreiging moet uitgebannen worden", zegt algemeen directeur Remco Oversier in een toelichting . "Het beschadigt mensen en heeft enorme impact. Wij blijven dit actief bestrijden en treden op wanneer grenzen worden overschreden. We staan pal achter onze spelers, staf, medewerkers, vrijwilligers en supporters."

Duidelijke grens

NAC zegt na eerdere waarschuwingen nu formele stappen te ondernemen om een duidelijke grens te trekken. Volgens de club komen de online-uitlatingen niet alleen van NAC-supporters, maar ook van personen van buiten de regio.

Oversier: "Die personen moeten uit de anonimiteit worden gehaald en ter verantwoording worden geroepen. Dat blijven we doen."



Sociale mediakanalen worden gecheckt

In aanloop naar de thuiswedstrijd tegen PSV van zaterdag monitort NAC, zoals gebruikelijk, de sociale mediakanalen. De club blijft signalen doorzetten via de juiste routes.