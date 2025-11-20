Navigatie overslaan
Vrouw trapt tijdens parkeren in Budel op verkeerd pedaal: veel schade

Gisteren om 19:28 • Aangepast vandaag om 10:13

Een vrouw in Budel probeerde haar auto donderdagavond te parkeren, maar trapte per ongeluk het gaspedaal in. Ze botste tegen de auto van de buren, haar woning aan de Monseigneur Zwijsenlaan en haar schutting en die van de buren.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hoewel de schade groot was, bleef de vrouw ongedeerd. Wel was ze flink geschrokken.

De brandweer heeft de schutting provisorisch gemaakt door de tuintafel als alternatief neer te zetten.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

