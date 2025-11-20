Advertentie
Vrouw trapt tijdens parkeren in Budel op verkeerd pedaal: veel schade
Gisteren om 19:28 • Aangepast vandaag om 10:13
Een vrouw in Budel probeerde haar auto donderdagavond te parkeren, maar trapte per ongeluk het gaspedaal in. Ze botste tegen de auto van de buren, haar woning aan de Monseigneur Zwijsenlaan en haar schutting en die van de buren.
Hoewel de schade groot was, bleef de vrouw ongedeerd. Wel was ze flink geschrokken.
De brandweer heeft de schutting provisorisch gemaakt door de tuintafel als alternatief neer te zetten.
