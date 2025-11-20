Voetbalsters PSV stranden in achtste finales Europa Cup

De voetbalsters van PSV zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi na de Champions League. PSV verloor in Duitsland met 3-1 van Eintracht Frankfurt.

De ploeg van trainer Roeland Ten Berge had vorige week in Eindhoven al met 2-1 verloren. PSV nam in de vijftiende minuut nog wel de leiding. Liz Rijsbergen passeerde keepster Lina Altenburg met een schot. De voorsprong hield amper vijf minuten stand. Nicole Anyomi schoot raak in de linkerhoek, voorbij keepster Nicky Evrard.

Kort voor rust kwam de thuisploeg op voorsprong. Laura Freigang schoot van dichtbij raak nadat Evrard nog had gered op een inzet van Anyomi. Diezelfde Anyomi zorgde tien minuten voor tijd voor de 3-1. Niet PSV, maar Frankfurt mag het zodoende in februari opnemen tegen het Deense Nordsjaelland om een plaats in de halve finales.