Vuurzee in Uden: woonboerderij volledig in de as gelegd

Een woonboerderij aan de Artillerieweg in Uden brandde donderdagavond uit. De vlammen sloegen uit de boerderij. Bij de brand raakten twee personen gewond. Die zijn naar een ziekenhuis gebracht

De schade aan de boerderij is groot. Het dak is verwoest en de binnenkant is weggebrand. Er zou asbest in het dak gezeten hebben. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich uitbreidde naar andere panden.

Twee personen zijn naar een ziekenhuis gebracht, onder wie een bewoner. Een politiewoordvoerder weet vrijdagmiddag niet precies wie de andere persoon is, die naar het ziekenhuis is gebracht. "Het is mij niet duidelijk of dat een bewoner is, maar die persoon wilde de brand blussen en is daarbij gewond geraakt", laat ze weten. Verder wil ze niet kwijt hoe het met hen gaat.

De woning werd verbouwd. Er stonden allerlei bouwspullen.

Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan. De weg naar de boerderij werd vanwege de brand afgesloten voor doorgaand verkeer.