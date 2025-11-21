Man na dollemansrit voor 21ste keer in 7 jaar betrapt zonder rijbewijs

De politie kwam woensdag een oude bekende tegen op de weg die een stopteken negeerde en ondertussen allerlei verkeersovertredingen maakte. De bestuurder, een 32-jarige man uit Bergen op Zoom, bleek de afgelopen 7 jaar al 21 keer bekeurd te zijn voor het rijden zonder rijbewijs. Daarom werd de achtervolging ingezet.

Terwijl de politie achter de auto aanreed, haalde de bestuurder meerdere gevaarlijke capriolen uit en reed hij met een zeer hoge snelheid over onder andere de vluchtstrook. De man deed er volgens de politie alles aan om er vandoor te gaan.

Tijdens de dollemansrit werden er richting Roosendaal snelheden van ver boven de 200 kilometer per uur gehaald, maar dat eindige niet goed voor de man.

Hij nam op de A17 op het laatste moment en met hoge snelheid de afrit bij Roosendaal West en daar ging het fout. De politie zag een grote stofwolk. Daarna werd duidelijk dat de bestuurder rechtdoor de bosjes was geschoten en tegen een boom tot stilstand was gekomen.

De man raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij weigerde naderhand een speekseltest af te nemen. Er is een proces-verbaal opgemaakt voor onder andere het rijden zonder rijbewijs. De auto of wat er nog over is, is door de politie in beslag genomen.