Hans zag een skelet van een dier dat je zelden ziet, Frans weet meer

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected]. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een zeeklit, de larve van een pendelzweefvlieg en witte aanslag op een jonge walnotenboom. Deel een van deze Stuifmail is zaterdagochtend gepubliceerd.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Op het strand van de Maasvlakte een bijzondere schelp gezien

Een zeeklit (foto: Hans Achter).

Hans Achter liep op 9 oktober op het strand bij de Maasvlakte en zag daar een soort schelp. Wat hij gezien heeft, is een skelet van de lege zeeklit, ook wel lege onregelmatige zee-egel genoemd. Daarnaast kom je ook de naam hartegel nog weleens tegen. Dit vanwege het feit dat die zee-egel hartvormig is. Zee-egels leven ingegraven in de zandbodem en hebben in principe platte, harige stekels die enigszins op stugge haartjes lijken, zie onderstaande foto.

Een zeeklit (foto: Saxifraga/Fitis Sytske Dijksen).

De levende hartegels zie je zelden, omdat ze diep in het zand leven. In die ondergrondse wereld graven ze in de zandbodems verscheidene gangen. Als je ze wel te zien krijgt, zie je harige bolletjes,die wat lijken op aardappels. Het door Hans gevonden lege skelet is zeer breekbaar en dat kom je weleens op stranden tegen. Witte aanslag op een jonge walnotenboom

Schimmel op walnoot (foto: Fabian Ploegaert).

Fabian Ploegaert zag op 5 september op een jonge walnotenboom een witte aanslag. Die kon hij er zo afvegen, maar hij wil toch wel graag weten wat het was. Volgens mij is het een witte schimmel, de naam is meeldauw. Dit is een veel voorkomende schimmelziekte. Je ziet dan op de boomstam een witte, poederige laag. Die kan ook op bladeren zitten. Het kan ook iets anders zijn: een ernstiger symptoom, namelijk bacteriekanker. Je moet dan wel een soort gomvorming voelen. Voorlopig houd ik het op meeldauw. Die is wat gemakkelijker te bestrijden. Zorg voor goede luchtcirculatie, dat kan onder meer door te snoeien, maar ook door voldoende afstand tussen de planten. Als er behalve de stam nog meer is aangetast, knip dan die aangetaste delen weg. Laat die zeker niet liggen in de tuin, ruim ze op! Zorg er ook voor dat er niet te veel vocht bij die boom is.

Op een buitendeur een diertje gezien, maar het is geen pissebed, wat wel?

Een larve van de citroenpendelvlieg (foto: Theo van de Rijk).

Theo van der Rijk kwam op 6 september een diertje tegen op een buitendeur. Hij wil graag weten wat het is. Zelf dacht hij in eerste instantie aan een pissebed, maar hij ontdekte dat het diertje een staartje heeft en dat hebben pissebedden niet. Het is inderdaad geen pissebed, Theo heeft een larve gezien van een zweefvlieg. Vermoedelijk is het de larve van een pendelzweefvlieg. Na navraag bij deskundigen kom ik op de naam citroenpendelvlieg, zie deze link. Citroenpendelvliegen horen thuis bij de vliegen en muggen. Niet de bijen of wespen, want die hebben vier vleugels. De citroenpendelvlieg doet aan mimicry, zie de foto hieronder, en wil dus op een bij of wesp lijken.

Een citroenpendelvlieg (foto: Rietje van Engelen).

Daarmee zet de citroenpendelvlieg een natuurlijke vijand op een verkeerd spoor en vaak ook de mens. De citroenpendelvlieg lijkt een beetje op een wesp en wordt daar helaas ook vaak voor aangezien. Met als gevolg dat deze mooie zweefvlieg vaak doodgeslagen wordt. De naam citroen in de naam citroenpendelvlieg is te danken aan de grote lichtgele vlekken op het achterlijf. Je komt deze zweefvlieg het meest tegen in een vochtige bloemrijke omgeving, zoals heidegebieden en moerassen. In tuinen zie ze ook vaak. Het voedsel van de citroenpendelvlieg bestaat uit de nectar van verschillende bloemen. Rubriek mooie foto’s

Een vervloeiende geschubde inktzwam (foto: Joep Leijendekkers).

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Joep Leijendekers. Hij legde een sporende geschubde inktzwam fraai vast. Via vervloeiing zorgen inktzwammen dat de sporen verder komen, dus niet door de wind. Natuurtip

Herenkamer Oude Buisse Heide (foto: Natuurmonumenten).