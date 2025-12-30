Marnix (20) maakt droom waar en start in truck in Dakar Rally: 'Ultiem'

De Dakar Rally is geen avontuur voor watjes. Wie zich inschrijft, weet dat het twee weken lang afzien wordt. Maar voor de 20-jarige Marnix Leeuw uit Eindhoven is stof happen en je grens verleggen juist een droom die uitkomt. In januari start hij voor het eerst als coureur achter het stuur van een imposante Iveco in de zwaarste rally ter wereld. "De ultieme droom? Een keer meedoen met de grote jongens voor de overwinning", zegt hij met een glimlach. "Maar eerst deze uitrijden."

Waar leeftijdsgenootjes langs de lijn hun vader zagen voetballen, zag Marnix de zijne in een vrachtwagen dwars door de woestijn denderen. Hij groeide op met de Dakar Rally omdat zijn vader Marc vier keer aan de legendarische rally meedeed. "Ik vroeg als kind altijd: waar is papa nou? Toen zette mijn moeder de tv aan en zag ik hem door die duinen knallen. Ik was meteen verkocht. Toen dacht ik al: dat wil ik ook."

"Ik ben niet alleen coureur, ik doe eigenlijk alles."

Begin dit jaar maakte hij al zijn debuut in de Dakar Rally als jongste navigator in een buggy. Een prachtig begin en een waardevolle ervaring, maar komende editie wordt alles anders. Geen lichte, wendbare buggy, maar een brute vrachtwagen die met gemak een duin opslingert, alsof het niets is. "Het is veel stugger, lomper. Maar dat maakt het juist zo mooi", vertelt Leeuw trots. "Het geweld, de power… daar word ik warm van."

Meedoen aan de Dakar Rally is niet alleen een fysieke prestatie, maar voor Marnix ook een logistieke. "Ik heb eigenlijk alles zelf geregeld", legt hij uit. "Van spullen ophalen tot meebouwen aan de truck. Sponsoren bellen, afspraken maken… Ik ben niet alleen coureur, ik doe eigenlijk van alles."

Marnix Leeuw voor zijn Dakar-truck.

Maar de jonge Eindhovenaar weet ook heel goed dat hij het niet alleen kan. "De navigator en monteur zijn net zo belangrijk. Zonder dat team kom je niet door de Dakar. Zijn monteur regelt onder meer de bandenspanning tijdens de etappes in de duinen en zijn navigator houdt hem scherp op de koers. "Wie de Dakar wint? Dat is honderd procent het team." Hoewel het befaamde en beruchte Empty Quarter wordt overgeslagen, belooft de officiële route voor 2026 toch veel. Lang, zwaar en - heel link - vooral in het begin veel stenen. "Dat wordt pittig", zegt Marnix. "Daarom hebben ze ook extra pitstops ingepland. En die laatste dag voor de rustdag… daar verwacht ik dat veel deelnemers pas heel laat in het donker binnenkomen. Maar wij hebben goede lampen, dus daar zal het niet aan liggen."

"Hard door die paden knallen, dat is geweldig!"

Om zich optimaal voor te bereiden, traint hij al een tijdje met een personal trainer. "Je rug krijgt alle klappen te verwerken en daarom moet je gewoon superfit in je vrachtwagen zitten. Want anders komt je romp niet door die cabine-storm heen. Daar zijn we hard mee bezig." Als debutant in een truck moeten de verwachtingen nog wel getemperd worden. Vooraan meestrijden in het vrachtwagenklassement zit er nog niet in. "Nog niet", zegt hij nuchter. "Het doel is uitrijden en ervaring opdoen." En heel veel genieten, want 2026 wordt zijn jaar. De droom die hij als klein manneke had, komt uit. "Ik kijk uit naar de snelle gravelpaden", besluit Leeuw als jongste Nederlandse deelnemer. "Dat ligt me het beste. Hard door die paden knallen, dat is geweldig. Het gaat gebeuren, we gaan het nu gewoon doen!"