Man (67) gooit spiritus over iemand heen en gooit met hamer, TBS opgelegd

"Vuurtje erbij, vuurtje erbij". Dat riep de 67-jarige Cor van G. toen hij vorig jaar spiritus over iemand heen goot in Prinsenbeek. Bij zijn aanhouding gooide hij ook nog een hamer in de richting van twee agenten. De Prinsenbekenaar krijgt voor deze acties TBS met voorwaarden opgelegd, zo beslist de rechtbank in Breda vrijdag.

De hele straat werd afgezet en de brandweer was voor de zekerheid aanwezig, want de aanhouding verliep niet rustig. In de hal van zijn huis bedreigde Van G. agenten en hij gooide met kracht een hamer in hun richting. Een van de agenten liep daardoor krassen op zijn arm op. "Maar het had ook anders af kunnen lopen", zegt de rechter.

Van G. gooide eind vorig jaar spiritus over iemand heen. Waarom hij dat deed is niet duidelijk. Op 24 september 2024 werd hij gearresteerd in zijn huis op het Gertrudisoord in Prinsenbeek . Bij zijn arrestatie nam de politie ook een hamer en een kapmes in beslag.

Ontoerekeningsvatbaar verklaard

Sinds zijn aanhouding zit Van G. vast in de gevangenis in Zwolle. Er wordt geen gevangenisstraf geëist tegen hem, omdat hij tijdens de gebeurtenissen ontoerekeningsvatbaar was. Bij een eerdere zitting werd TBS met dwang geëist, maar dat is na een rapport van de PI aangepast naar TBS met voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn al met Van G. besproken en hij weet ze ook op te noemen als de rechter er naar vraagt. "Ik mag geen strafbaar feit plegen, ik mag geen alcohol en geen drugs gebruiken. Ik moet meewerken met het programma en met mijn medicijnen. En ik mag niet naar het buitenland."

Op zich is Van G. het wel eens met die voorwaarden, op eentje na. "Het enige nadeel is dat ik lang in België heb gewoond. Ik heb daar veel vrienden zitten die ik niet kan zien. Dus dat ik nu niet naar het buitenland kan is het enige nadelig puntje", mompelt hij.

Gelijk uitspraak

Meestal doet de rechtbank pas na twee weken uitspraak, maar in dit geval doet de rechter na overleg gelijk uitspraak zodat Van G. weet waar hij aan toe is. Hij krijgt TBS met voorwaarden opgelegd en hij moet 250 euro betalen aan de agent die gewond is geraakt.