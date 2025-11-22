Hoe een brief aan de wieg stond van deze wereldkampioen in een Ferrari

Max Verstappen zat al op hele jonge leeftijd in de kart en zo zijn er meer voorbeelden in de top, maar voor Michael Verhagen (37) uit Breda begon zijn racecarrière toevallig op 21-jarige leeftijd toen er een brief werd bezorgd bij het bedrijf van zijn vader. Het meest recente hoogtepunt van Verhagen: de Ferrari Challenge Trofeo Pirelli AM klasse. “Ik kan het soms nog steeds niet bevatten", zegt hij terwijl hij naar zijn Ferrari kijkt die sinds deze week in Breda staat.

Verhagen werkte in het autobedrijf van zijn vader en weet nog goed dat hij de brief las. "Via de brancheorganisatie kregen we de kans om een gratis racelicentie te winnen. Die brief werd bezorgd bij zo’n beetje iedereen die iets met auto’s had." Tijdens een wedstrijd van drie dagen lang in 2009 moesten de ongeveer 3.500 deelnemers onder andere karten en driften. "Er deden best veel karters mee, ik had dat in mijn leven maar twee keer gedaan. Ik ben wel tussen de auto’s opgegroeid en op mijn elfde reed ik weleens stiekem op het terrein van mijn vader om auto’s in te parkeren. Tijdens het raceweekend bleek ik de snelste van allemaal te zijn. Ik denk dat het aanleg is." Zijn eerste wedstrijd op een circuit in België tussen de profs eindigde hij als vierde. Hij kreeg de kans om aan te sluiten bij een talentenprogramma, maar besloot zelf een auto aan te schaffen en een team te starten. "Ik vond het geen fijn idee om met een auto van een ander te rijden. Met een gebruikte Honda en monteurs zonder enige ervaring zijn we van start gegaan."

Verhagen besloot de racerij naast zijn werk te doen. Hij begon in 2010 in de Supercar Challenge en maakte vervolgens stappen naar onder andere de World Touring Car Cup en de Porsche Super Cup. Afgelopen seizoen reed hij voor het eerst volledig in de Ferrari Challenge. “Een jongensdroom. Als kind had ik een Ferrari als modelauto waar ik mee speelde. Iedereen kent Ferrari, dat is iets speciaals.”

De winnende Ferrari van Michael Verhagen (foto: Mees Schuyleman).

Tijdens het Europees kampioenschap, dat bestaat uit acht wedstrijden, eindigde hij als tweede. Bij het afsluitende WK in Italië was hij onlangs de snelste in de AM (amateur)-klasse. "Vanuit heel de wereld kwamen ze naar Italië, hét Ferrari-land, en dan wint iemand uit Breda." 308 kilometer per uur

Dat het regende tijdens het WK was in zijn voordeel. "Nederlanders zijn geboren regenrijders. Al met al is racen een gevoel. Je moet ook niet bang zijn. Wel moet ik zeggen dat mijn gevoel nu anders is dan toen ik jonger was. Ik heb een dochtertje van zes jaar en daar denk ik soms wel aan in de auto. Je ziet weleens tegenstanders tegen de muur vliegen en onlangs reed ik in Las Vegas op een redelijk gladde weg 308 kilometer per uur. Dan moet ik wel even slikken." De Ferrari waarmee hij de titel pakte, staat sinds deze week in zijn persoonlijke sportmuseum in Breda. "Deze auto ga ik echt niet wassen. Er zitten de nodige deukjes en krasjes op en er ontbreken wat onderdeeltjes, want de wereldtitel heb ik niet geheel zonder slag of stoot behaald. Je mag tijdens een race niet bewust tegen elkaar aanrijden, maar er worden weleens kusjes uitgedeeld." Met nieuwe Ferrari naar nieuwe titels

Volgend seizoen hoopt Verhagen, die de wedstrijd 24 uur van Le Mans als droom heeft, in een splinternieuwe Ferrari ook de Europese titel te veroveren. "Een verse auto kan zomaar een paar tienden schelen. Dat is het verschil tussen de eerste en achtste plek. Ik ben ervan overtuigd dat wij als team nog meer mooie dingen uit de hoge hoed kunnen toveren."

