'Slow' in plaats van 'langzaam' op de weg: sluit beter aan bij expats

In Eindhoven staat sinds deze week het woord 'slow' op de weg. Het Engelse woord voor 'langzaam' moet aangeven dat er langzaam gereden moet worden. De gemeente kiest voor het Engels, omdat er een groot aantal expats in de stad woont. In het centrum van Eindhoven is het Engels al veelvuldig te horen bij het personeel in de winkels, nu komt het Engels letterlijk in het straatbeeld van de stad terug.

'Slow' staat op drie plekken op de wegen bij het Stedelijk College, locatie Henegouwenlaan. Hierna volgen er meer middelbare scholen in Eindhoven waar 'slow' op de weg komt. Woensdag werden de straten rondom de school afgesloten. Buurtbewoners vroegen zich al af wat er aan de hand was. Nadat de wegen weer open gingen, werd meteen duidelijk wat er was veranderd: op drie plekken staat nu met enorme letters ‘slow’.

In Eindhoven geeft 'slow' op de weg aan dat je langzaam moet rijden (foto: Rogier van Son).

Bij vrijwel alle basisscholen in Eindhoven wordt het verkeer al opgeroepen om op de snelheid te letten. Tot nu toe gebeurt dat met het woord ‘school’ op de weg.

Nu zijn de middelbare scholen in de stad aan de beurt om een schoolzone krijgen. De gemeente wil het hier anders aanpakken. Eindhoven kiest bewust voor de introductie van de nieuwe term 'slow' in plaats van 'school', zo staat er in verkeersbesluit van de gemeente. "Dit sluit eveneens beter aan om de vele expats die in de Brainport werken en wonen. Er komt aanvullend aan de invoer van de 'slowzones' een communicatieplan om kenbaarheid te geven in de stad aan deze nieuwe 'slowzones'." Daarnaast vindt de gemeente 'school' niet helemaal passend, omdat er in de sporthallen bij middelbare scholen ook door sportverenigingen getraind wordt. Als mensen dan door het woord 'school' denken dat het om een basisschool gaat, zal het woord minder effect hebben, zo wordt gedacht.

190 nationaliteiten De regio Eindhoven wordt steeds internationaler. De stad telt inmiddels zo'n 190 verschillende herkomstlanden. Veel buitenlandse kenniswerkers vinden hun weg bij chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven of een van de toeleveranciers. Ook komen er veel studenten vanuit het buitenland naar de stad om hier te studeren.

Op de weg bij een middelbare school in Eindhoven staat voortaan 'slow' omdat je daar langzaam moet rijden (foto: Rogier van Son).

Bij het Stedelijk College aan de Henegouwenlaan is het vaak file rijden. In de ochtendspits worden ongeveer zestig kinderen door hun ouders met de auto afgezet. Dit loopt soms op tot 170 kinderen in een uur. "Er wordt geparkeerd op locaties die niet gewenst zijn door de omwonenden. Ook blijkt dat veel automobilisten midden op de weg met de auto omdraaien. Dit zorgt gezamenlijk voor onveilige situaties, zeker voor de kinderen die wel op de fiets naar school komen." Op de weg mag nu nog dertig kilometer per uur gereden worden. Dat moet omlaag naar vijftien kilometer per uur vindt de gemeente. "De belangen van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers prevaleren boven de belangen van het in stand houden van de weg en de doorstroming op de weg", zo staat in het verkeersbesluit.