Oplegger in brand op A58, lange vertraging richting Tilburg

Vandaag om 10:38 • Aangepast vandaag om 13:12
De oplegger staat in brand op de A58 bij Ulvenhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Op de A58 tussen Breda en Tilburg stond vrijdagochtend een oplegger in brand. De rechterrijstrook is dicht, waardoor er een flinke file ontstond.

In de oplegger staat een elektrische heftruck die wordt gebruikt bij verhuizingen. Het is niet bekend of die beschadigd is door het vuur.

De brandweer kon de brand snel onder controle krijgen. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Flinke vertraging
De oplegger is aan het begin van de middag door een bergingsdienst weggehaald. Daarna is het wegdek schoongemaakt, waardoor de rijstrook nog tot een uur afgesloten bleef.

De vertraging bedroeg op het hoogtepunt ruim een uur. Deze nam na het vrijgeven van de weg snel af.

