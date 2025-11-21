Dorp streed voor theater, twintig jaar later verdwijnt het toch

Podium Boxtel, het Boxtelse theater aan de Burgakker, moet per 1 september vertrekken uit zijn onderkomen in het gebouw van de mbo-opleiding SintLucas. Boxtelnaren hadden zich jarenlang ingezet voor de komst van het theater, maar net voor zijn twintigste verjaardag valt het doek, omdat de school de ruimte zelf nodig heeft. "Het is een fors probleem, want de programmering is al rond."

Volgens voorzitter Paul van Alphen 'kan de situatie haast niet nijpender'. De vrijwilligers van Podium Boxtel zijn bezig met de programmering voor het komend seizoen, maar kunnen artiesten geen garanties geven. "We moeten daarom dringend een dak boven ons hoofd, anders hebben we twintig jaar voor niets gewerkt aan een succesformule. Als we nu de stekker eruit trekken gaan alle contacten verloren." Want een succesformule is het: "Boxtelnaren smeekten om een plek als deze en dat is terug te zien in de cijfers: onze bezettingsgraad ligt op ongeveer tachtig procent, dat is ver boven het landelijke gemiddelde", zegt de voorzitter. Ook artiesten 'komen hier graag'. Zo speelden recent Rob Schepers en Guido Wijers in het Boxtelse theater. Samenwerking SintLucas en Theater Boxtel

Bestuurslid Marc Cleutjens herinnert zich die smart vanuit de gemeenschap om een culturele plek nog goed. "In de jaren tachtig liepen honderden inwoners met spandoeken door het centrum om te voorkomen dat een oude kapel werd gesloopt", zegt hij. "De gemeenschap wilde graag een theater en vond de oude kapel een geschikte plek."

De kapel ging tegen de vlakte, maar de roep om een theater bleef. Omdat de bouw te duur is, kwam dat niet van de grond. Tot SintLucas in 2006 aanbood de gymzaal om te bouwen tot een zaal met foyer en kleedruimten voor artiesten. "Je herkent het zeker niet als gymzaal, maar het is ook geen luxe theater: het is op Boxtelse schaal", zegt Van Alphen.

Boxtel strijdt in de jaren 80 voor de komst van een Theater, in 2006 wordt dat werkelijkheid (foto: beeldbank Boxtel).

Demonstratie voor theater Boxtel waar Marc Cleutjens ook bij was (foto: beeldbank Boxtel).

Hoe reageren de inwoners?

Podium Boxtel draait goed, trekt veel bezoekers en biedt ook plek aan lokale artiesten, daarmee heeft het volgens Van Alphen een belangrijke buurtfunctie. "We vragen niet veel van de gemeente, alleen een vaste plek." De teleurstelling in het dorp is groot. Een aantal inwoners heeft als ludieke actie zijn schoen gezet bij het gemeentehuis. Bij de Goedheiligman wensen ze een nieuw theater. "Wie weet kan die helpen", grapt Cleutjens. Heeft podium Boxtel nog een toekomst?

Podium Boxtel biedt nu plaats aan 250 bezoekers. Kleiner is geen optie volgens Van Alphen: "Met minder stoelen zullen veel artiesten niet meer komen. Op dit moment ken ik geen gebouw in het dorp dat ruimte kan bieden aan zoveel mensen." 1 september 2026 lijkt misschien ver weg, maar volgens het bestuur komt de hele planning in gevaar als er niet snel een oplossing komt. "De programmering maken we altijd al een jaar van tevoren. We kunnen nu geen contracten ondertekenen om artiesten binnen te halen, want we weten nog niet of we op tijd een dak boven ons hoofd hebben."

Volwassenen zetten hun schoen bij de gemeente (foto: Marc Cleutjens).