Bejaarde vrouw beroofd, politie toont foto van verdachte

Een bejaarde vrouw in Gemert is half september beroofd van contant geld, sieraden en bankpassen. Met haar bankpassen is vervolgens in Den Bosch geld gepind. De politie heeft vrijdag foto's van deze pinner naar buiten gebracht.

De vrouw werd door de daders zo'n twee uur lang aan te telefoon gehouden. Ze kreeg te horen dat er iemand langs haar huisadres zou komen om haar kostbare spullen op te halen.

Wie de verdachte op de foto herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Die benadrukt dat echte medewerkers van een bank of de politie je nooit onder druk zullen zetten om snel te handelen en nooit een bankpas of sieraden thuis ophalen.

"Zegt jouw onderbuikgevoel dat er iets niet klopt, neem dan zelf contact op met de bank of de politie om te controleren wat er aan de hand is", laat de politie weten.