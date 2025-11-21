Auto belandt op vangrail van A2 bij Valkenswaard, rijstrook dicht

Op de A2 bij Valkenswaard heeft vrijdagmiddag een ongeluk plaats gevonden. Een auto ligt half op de vangrail en het wegdek is bezaaid met onderdelen van het voertuig. Omdat de linkerrijstrook dicht is staat er file richting het zuiden.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een ambulance is aanwezig om de bestuurder en eventuele inzittenden te controleren. Het is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.

Klapband

Ook is er een zware berger onderweg voor een vrachtwagen die een stuk verder op de vluchtstrook staat met een klapband.

Om kwart over een staat er veertig minuten vertraging richting het zuiden.