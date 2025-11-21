Navigatie overslaan

Auto belandt op vangrail van A2 bij Valkenswaard, rijstrook dicht

Vandaag om 13:02 • Aangepast vandaag om 14:22
Een ongeluk op de A2 bij Valkenswaard zorgt vrijdag voor vertraging richting Maastricht (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
Een ongeluk op de A2 bij Valkenswaard zorgt vrijdag voor vertraging richting Maastricht (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).

Op de A2 bij Valkenswaard heeft vrijdagmiddag een ongeluk plaats gevonden. Een auto ligt half op de vangrail en het wegdek is bezaaid met onderdelen van het voertuig. Omdat de linkerrijstrook dicht is staat er file richting het zuiden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een ambulance is aanwezig om de bestuurder en eventuele inzittenden te controleren. Het is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.

Klapband
Ook is er een zware berger onderweg voor een vrachtwagen die een stuk verder op de vluchtstrook staat met een klapband.

Om kwart over een staat er veertig minuten vertraging richting het zuiden.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.