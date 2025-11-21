Acteur Paul van Gorcum (91) overleden, stem van achtbaan in de Efteling

Acteur en stemacteur Paul van Gorcum (91) is donderdagavond overleden. Van Gorcum is vooral bekend van zijn rol als Baron van Neemweggen in de kinderserie Bassie en Adriaan. Daarnaast sprak hij voor de Efteling ook de stem in van het hoofdpersonage van achtbaan Baron 1898. "We wensen familie en nabestaanden veel sterkte toe", zegt een woordvoerder van de Efteling.

Tien jaar geleden sprak Van Gorcum de stem in van Mijnbaron Gustave Hooghmoed , de pratende pop van de achtbaan Baron 1898. Deze robot is speciaal gebouwd voor het hoofdpersonage van de attractie. De achtbaan is gebouwd in de vorm van een mijnbouwcomplex en vertelt het verhaal van de hebzuchtige baron.

"We zijn heel dankbaar voor de betrokkenheid van Paul van Gorcum bij Baron 1898", laat de woordvoerder van de Efteling weten. "Zijn stem als Baron Gustave Hooghmoed is onmiskenbaar verbonden aan de attractie en draagt sinds de opening sterk bij aan de beleving."

En dat was niet de eerste keer dat Van Gorcum iets insprak voor de Efteling. In 1985 was hij de stem van de personages Louis de Wind, de Burgemeester van Dommeldorp en de koning van Mysterië op de elpee Sprookjes van de Efteling (deel 10).

Acteur des Vaderlands

In 1992 werd de acteur benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 2019 werd hij tot de eerste Acteur des Vaderlands benoemd. Van Gorcum trouwde in 1960 en kreeg twee kinderen. In 2016 werd bij Van Gorcum prostaatkanker geconstateerd. Zijn vrouw overleed in 2024.