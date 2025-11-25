Bossche Dorine leidt diensten bij kerkasiel: 'Triest, maar liefdevol'
Van Den Bosch naar Kampen om een Oezbeeks gezin te beschermen tegen uitzetting. Dat deed Dorine Broekmeulen-Van Tilburg (65) afgelopen jaar meerdere keren. Ze deed mee aan een actie tegen de uitzetting van een Oezbeeks gezin in een kerk in Kampen. 24 uur per dag worden daar diensten gehouden, de politie mag de kerk niet binnenvallen zolang er een dienst bezig is. En dat duurt nu al meer dan een jaar.
Dorine Broekmeulen - van Tilburg (65) is christen en voelt zich betrokken bij het Oezbeekse gezin Babayants, dat al twaalf jaar in Nederland is en nu dreigt te worden uitgezet. De vier kinderen zijn 21, 15, 11 en 4 jaar. Afgelopen jaar toog ze zo'n acht keer af naar Kampen, soms ook laat in de avond of zelfs aan het begin van de nacht.
Volgens de wet mag de politie een kerk niet binnenvallen zolang er een dienst bezig is. En dus zijn er in Kampen al een jaar lang dag en nacht kerkdiensten. Het gezin woont al een jaar in de kerk. Meer dan tweeduizend vrijwilligers uit heel het land helpen hieraan mee. Het verhaal van de familie Babayants raakte Dorine zo erg dat ze besloot diensten te gaan leiden. "Kinderen die hier al tien jaar zijn, die zet je niet uit. Dan hadden ze maar moeten opschieten met de beoordeling van die asielprocedure."
Geen activiste
Dorine beschrijft zichzelf niet als iemand die meedoet aan demonstraties, maar ze voelt zich wel sterk betrokken bij mensenrechten. "Ik denk dat dit komt door wat ik allemaal in het nieuws zie, maar ook vanuit mijn christen zijn." De Bossche hecht veel waarde aan de christelijke boodschappen: 'heb je naasten lief, zoals je jezelf' en 'gun de ander wat je zelf ook gegund wil worden'. Die heeft ze vanuit het christendom meegekregen. "Eigenlijk zouden alle mensen zo moeten denken", vindt ze.
Volgens Dorine gebeuren er mooie dingen tijdens de diensten. Er wordt gebeden, gezongen, muziek geluisterd en er worden verhalen verteld en nabesproken. Die hoeven niet altijd evenveel met het geloof te maken te hebben. "Het moet raken met naastenliefde", legt Dorine uit. "Ik heb bijvoorbeeld een keer iets over Martin Luther King voorgelezen. Daarna hebben we zijn 'I have a dream'-speech besproken."
De mensen die de dienst leiden, moeten lid zijn van de kerk. Andere helpers, zoals gastvrouwen en -heren en donateurs hoeven niet gelovig te zijn. "Iedereen die deze mensen een warm hart toedraagt, kan iets doen", zegt Dorine.
Triest, maar liefdevol
In 2018 leidde Dorine diensten bij een kerkasiel in Den Haag voor het Armeense gezin Tamrazyan. Tussen kerst en oud en nieuw was ze daar dagelijks de hele nacht. Na zo'n drie maanden werd toen besloten dat het gezin toch in Nederland mocht blijven.
Omdat Dorine nu wat ouder en mantelzorger voor haar moeder is, doet ze geen nachtdiensten meer en gaat ze niet zo vaak als in 2018. Wel probeert ze zo laat mogelijk te gaan, omdat de nachtelijke uren het moeilijkst te vullen zijn. "Ik plan de diensten vaak van tien uur tot middernacht. Dan vind ik het nog net niet te laat om naar huis te rijden."
Zolang het nodig is zal de Bossche blijven gaan, maar ze hoopt dat er snel een einde aan het kerkasiel komt. "Stel je voor dat je al een jaar niet naar buiten kunt. Het is een even trieste als liefdevolle mijlpaal."