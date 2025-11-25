Bossche Dorine leidt diensten bij kerkasiel: 'Triest, maar liefdevol'

Van Den Bosch naar Kampen om een Oezbeeks gezin te beschermen tegen uitzetting. Dat deed Dorine Broekmeulen-Van Tilburg (65) afgelopen jaar meerdere keren. Ze deed mee aan een actie tegen de uitzetting van een Oezbeeks gezin in een kerk in Kampen. 24 uur per dag worden daar diensten gehouden, de politie mag de kerk niet binnenvallen zolang er een dienst bezig is. En dat duurt nu al meer dan een jaar.

Dorine Broekmeulen - van Tilburg (65) is christen en voelt zich betrokken bij het Oezbeekse gezin Babayants, dat al twaalf jaar in Nederland is en nu dreigt te worden uitgezet. De vier kinderen zijn 21, 15, 11 en 4 jaar. Afgelopen jaar toog ze zo'n acht keer af naar Kampen, soms ook laat in de avond of zelfs aan het begin van de nacht.

Volgens de wet mag de politie een kerk niet binnenvallen zolang er een dienst bezig is. En dus zijn er in Kampen al een jaar lang dag en nacht kerkdiensten. Het gezin woont al een jaar in de kerk. Meer dan tweeduizend vrijwilligers uit heel het land helpen hieraan mee. Het verhaal van de familie Babayants raakte Dorine zo erg dat ze besloot diensten te gaan leiden. "Kinderen die hier al tien jaar zijn, die zet je niet uit. Dan hadden ze maar moeten opschieten met de beoordeling van die asielprocedure."

Geen activiste

Dorine beschrijft zichzelf niet als iemand die meedoet aan demonstraties, maar ze voelt zich wel sterk betrokken bij mensenrechten. "Ik denk dat dit komt door wat ik allemaal in het nieuws zie, maar ook vanuit mijn christen zijn." De Bossche hecht veel waarde aan de christelijke boodschappen: 'heb je naasten lief, zoals je jezelf' en 'gun de ander wat je zelf ook gegund wil worden'. Die heeft ze vanuit het christendom meegekregen. "Eigenlijk zouden alle mensen zo moeten denken", vindt ze.