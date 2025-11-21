Van grap in de kroeg tot het EK Cornhole: 'Uit de hand gelopen hobby'

Gooien met zakjes gevuld met maïs. Dat gebeurt dit weekend in sporthal de Burcht In Boekel. Elf landen uit heel Europa strijden daar om de titel Europees Kampioen (EK) Cornhole. Eén van de organisatoren is Nard Manders, die vrijdagmiddag druk is met de laatste voorbereidingen. "Het is als een grap begonnen, maar nu staan we hier op het EK."

Een lekker muziekje in de sporthal aan de Bernhardstraat zorgt ervoor dat de laatste voorbereidingen razendsnel gaan. Op het Centre Court, waar de top wedstrijden dit weekend gespeeld gaan worden, is Pierre Jentjens nog de laatste stukken van de vloer aan het leggen. "Ik heb er zelfs vrij voor genomen." "Dat doe ik omdat ik hart heb voor de sport en de verenging", vertelt hij trots. De uit de hand gelopen hobby begon zo'n drie jaar geleden toen hij een cornholespel cadeau kreeg van zijn schoonzoon. "Hij werkt op een zorgboerderij waar ze van die spellen maken met jongeren met een rugzakje."

De laatste voorbereidingen door Pierre Jentjens voor het Centre Court van het EK Cornhole in Boekel (foto: Tom Berkers).

Met regelmaat spelen ze cornhole met de familie. "Je kent het wel, een flesje bier erbij. Op een gegeven moment liet hij mij filmpjes zien van het cornhole in Amerika, waar het een professionele sport is. Daar kunnen spelers er zelfs al van leven." Kort daarna gaf de schoonzoon van Pierre aan dat hij wel een eigen vereniging wilde oprichten. "In de beleving dat het toch nooit zou gebeuren heb ik toen met mijn stomme kop gezegd dat ik zijn eerste lid zou worden als dat zou lukken."

Een maand later was het al zover: 'de Lochte Maïskolf' uit Odiliapeel werd een officiële vereniging. "Het begon als een grap en is inmiddels een beetje uit de hand gelopen", lacht Nard Manders, schoonzoon en oprichter van de cornholevereniging. "Het is goed uitgepakt", vult hij aan. De club traint twee keer per maand in de zaal van een plaatselijke kroeg. Al bleef de ambitie niet bij het oprichten van de vereniging. "Ik wilde heel graag het EK naar Nederland brengen. Samen met een aantal anderen is het ons gelukt en dat is geweldig."

De winnaar gaat ervandoor met deze beker, die Nard Manders trots in zijn handen heeft (foto: Tom Berkers).

Nu staat de organisatie aan het begin van het toernooi. Van Letland tot Noorwegen en van Frankrijk tot aan Slowakije. Spelers uit elf landen van Europa strijden dit weekend in Boekel om de titel. "Om eerlijk te zijn: veel deelnemers hadden geen idee waar het lag. Na dit weekend vergeten ze het zeker niet meer", vertelt Theo Stikkers van de Nederlandse Cornhole Bond. Al is de plaats van het toernooi niet helemaal lukraak gekozen. "De eerste twee verenigingen van ons land komen hier vandaan. De eerste komt uit Deurne, de andere is natuurlijk Odiliapeel. Die ondersteunen ons heel erg met de hele organisatie, want het vergt veel voorbereiding."

Verschillende teams uit heel Europa verzamelen zich dit weekend op het EK Cornhole in Boekel (foto: Tom Berkers).

De sport maakt in Nederland een flinke groei door. Inmiddels zijn er door het hele land al verenigingen opgericht. Team NL bestaat uit leden van deze verschillende clubs, onder wie Pierre Jentjens. "We zijn afgelopen september op het WK in Porec in Kroatië vijfde geworden. Het was echt een eer op daarheen te mogen." "Wie kan dat nou zeggen, dat je het mag opnemen tegen de professionals", vertelt de 58-jarige international trots, terwijl de sporthal later op de dag volloopt met internationale spelers. De combinatie van het sportieve én het gezellig is volgens Pierre de sleutel tot succes van de sport. "De sfeer is altijd goed en na afloop drink je een biertje samen." Naast het Europees Kampioenschap is er gedurende het weekend (21 tot en met 23 november) ook het Boekelse Kampioenschap. Inschrijven hiervoor kan niet meer, maar een kijkje nemen kan wel. Meer informatie lees je op deze website.