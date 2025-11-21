Jarige Peter Bosz gaat zich wapenen tegen NAC: 'Moeten wij ook naar kijken'

PSV maakt zich na een interlandperiode op voor een Brabantse kraker, komende zaterdag in Breda bij NAC. Al ging het tijdens de persconferentie vrijdag vooral over de verjaardag van trainer Peter Bosz en zijn toekomst bij PSV en het succes van Curaçao tijdens de WK-kwalificatie.

Curaçao naar het WK Alle internationals zijn zonder kleerscheuren teruggekeerd. Jerdy Schouten kwalificeerde zich met Nederland voor het WK en Armando Obispo leverde een unieke prestatie door zich met Curaçao voor het eerst te kwalificeren voor het wereldkampioenschap. Een land waar Bosz warme gevoelens voor heeft. "Ik kom al zolang op dat eiland, twee keer per jaar. Ik vind het echt geweldig voor Dick Advocaat en de mensen daar."

Zelf trakteren zit er niet in voor Bosz: "Ik heb het nog gevraagd, maar dat mag niet van Janne Geers (diëtiste PSV). Er werken hier zestig mensen, dus als die allemaal gaan trakteren, dan gaan de spelers wat minder hard lopen." Wel mag hij zijn eigen menu bepalen bij de club. "Vanille-ijs, dat vind ik wel echt lekker."

Peter Bosz is deze vrijdag 62 jaar geworden. Na alle felicitaties wordt de trainer gevraagd hoe zijn verjaardag verloopt: "Eigenlijk hetzelfde als elk jaar, gewoon hier op de club. De dag voor de wedstrijd is de enige dat we een beetje kunnen uitslapen, maar ik werd door een radiostation uit mijn bed gebeld." Hij is al getrakteerd op een aantal cadeaus. "Een prachtig boek over Italiaanse wijnen. Daar hebben ze hele goede wijnen, dus die ga ik nog even doorbladeren."

Ondanks dat alle spelers fit lijken, is er geen perfecte voorbereiding voor de wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion in Breda. Sergiño Dest, Ricardo Pepi en Obispo keerden vrijdag pas terug op het trainingsveld vanuit Amerika en Curaçao. "Ik probeer met alle jongens even te zitten als ze terugkomen van een interlandperiode. Even kijken hoe het is en hoe ze zich voelen."

Wil Peter Bosz bondscoach worden?

Het contract van Peter Bosz loopt af bij PSV. Eerder liet bondscoach Ronald Koeman doorschemeren mogelijk te stoppen na het WK, dus wordt automatisch de naam van Bosz genoemd. "Ik heb geen idee over Oranje, ik zit nu hier bij PSV en dat is het", zegt de coach zelf.

Eerder gaf hij ook al aan open te staan om Dick Advocaat op te volgen bij Curaçao: "Ik grapte niet over het bondscoachschap van Curaçao. Het is een prachtig land waar ik graag kom."

Wedstrijd NAC-PSV

Dan de wedstrijd waar het dit weekend om draait, de enige overgebleven Brabantse derby in de Eredivisie: NAC - PSV. De Parel van het Zuiden maakt vaak gebruik van een opkomend spelelement: de verre inworp. Vorig jaar had NAC met Jan van den Bergh een specialist in huis, maar ook nu gooit Boy Kemper de bal vaak met een slingerworp de vijandelijke zestien in. "Het is heel direct richting de goal. Daar zul je je tegen moeten wapenen", zegt Bosz.

Sowieso is de PSV-coach wel onder de indruk van de ontwikkeling van de dode-spelmomenten: "Ik hoorde laatst dat een derde van de goals uit spelhervattingen komt. Toen ik begon in het profvoetbal was er niet eens een assistent-trainer, nu heb je zelfs spelhervattingen-coaches. Maar als er echt zoveel uit gescoord wordt, moeten wij daar misschien ook wel naar kijken in de toekomst."