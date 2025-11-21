Dode man (39) gevonden op parkeerplaats in Den Bosch: vrouw aangehouden

Op de parkeerplaats van het Adelheidplein in Den Bosch is vrijdagmiddag een dode man gevonden. Het is een 39-jarige man uit Den Bosch. Het zou gaan om een 'niet-natuurlijke dood'. De politie heeft een vrouw aangehouden.

Zij is aangehouden omdat zij mogelijk betrokken is bij zijn dood. De politie onderzoekt of de vrouw daar een rol in heeft gehad.

De politie kwam in eerste instantie op een melding van een reanimatie af, maar de hulp kwam te laat. De parkeerplaats is afgezet met lint en er is een tent over het lichaam gezet. De Forensische Opsporing (FO) is op het Adelheidplein en doet onderzoek.

Een bewoonster van het appartementencomplex naast de parkeerplaats zag de auto al 's ochtends met de lampen aan stilstaan. "Ik ging ervan uit dat de inzittende aan het bellen was", zegt ze. Toen de auto een uur later nog zo stond, kreeg ze argwaan.