Auto vliegt in brand bij ongeluk op de A50, weg helemaal dicht

Een auto is vrijdagmiddag in brand gevlogen bij een ongeluk op de A50 bij knooppunt Paalgraven bij Ravenstein. De weg richting Nijmegen is daarom helemaal afgesloten, aan de andere kant is één rijstrook afgesloten.

De vertraging is rond kwart over twee al één uur. Verkeer wordt aangeraden om via de A59, A2 en A15 te rijden.

In de andere rijrichting is één rijstrook dicht voor hulpdiensten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er gewonden zijn. De omleidingsroute die door de ANWB wordt aangeraden: