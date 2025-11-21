Navigatie overslaan

Auto vliegt in brand bij ongeluk op de A50, weg helemaal dicht

Vandaag om 14:14
Op de A50 bij Paalgraven heeft een ongeluk plaatsgevonden, de weg richting Nijmegen is dicht (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
Op de A50 bij Paalgraven heeft een ongeluk plaatsgevonden, de weg richting Nijmegen is dicht (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).

Een auto is vrijdagmiddag in brand gevlogen bij een ongeluk op de A50 bij knooppunt Paalgraven bij Ravenstein. De weg richting Nijmegen is daarom helemaal afgesloten, aan de andere kant is één rijstrook afgesloten.

Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

De vertraging is rond kwart over twee al één uur. Verkeer wordt aangeraden om via de A59, A2 en A15 te rijden.

In de andere rijrichting is één rijstrook dicht voor hulpdiensten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er gewonden zijn.

De omleidingsroute die door de ANWB wordt aangeraden:

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.