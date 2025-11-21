Twee auto's in brand gevlogen bij ongeluk op de A50, snelweg afgesloten

Twee auto's zijn vrijdagmiddag in brand gevlogen bij een ongeluk op de A50 bij knooppunt Paalgraven bij Oss. De weg richting Nijmegen is daarom helemaal afgesloten, aan de andere kant is één rijstrook afgesloten.

De vertraging was rond kwart over twee al één uur, om zes uur nog tien minuten. Verkeer wordt aangeraden om via de A59, A2 en A15 te rijden. In de andere rijrichting was één rijstrook dicht voor hulpdiensten.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond, maar de auto's gingen wel volledig in vlammen op. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Weg later op de avond opnieuw dicht

Tijdens de spits mag het verkeer geen honderd rijden door schade aan het asfalt. Die schade wordt vrijdagavond na acht uur hersteld. De weg zal dan opnieuw dicht gaan tot twee uur 's nachts.