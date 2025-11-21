Politie betrapt stropers op heterdaad, dode haas in auto gevonden

Twee Nuenenaren zijn onlangs op heterdaad betrapt op het stropen van hazen met honden. Bij de aanhouding werd een dode haas in een auto gevonden. De stropers zouden met een hond en wapens het buitengebied van Nuenen zijn ingetrokken, waarbij ze de hond loslieten om hazen op te jagen.

De twee mannen uit Nuenen zijn 22 en 19 jaar. Een derde verdachte, een 19-jarige man uit Frankrijk, kwam later tijdens het onderzoek in beeld. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de stroperij. Wanneer de stropers precies werden betrapt, is door de politie niet bekendgemaakt.

Uit onderzoek van de politie bleek dat de stropers niet eenmalig op strooptocht waren. Bij de stropers thuis werden meerdere foto’s en video’s gevonden. De politie vond beelden van het tonen van (vuur)wapens tot aan het poseren met gestroopt wild. Ook werd op de beelden de derde verdachte gezien.

Volgens de politie gebeurt de jacht op een 'brute manier', waarbij de vaak uitgeputte dieren geen enkele kans hebben. De politie noemt de jacht 'wreed'. De hond, de dode haas en de auto zijn in beslag genomen.

Welke straf krijgen stropers?

De politie zegt dat stropers gebruikmaken van wagens van waaruit met sterke zaklampen gespeurd wordt naar met name hazen en reeën. Als ze dieren zien, worden ze beschoten of met behulp van (meestal) hazewindhonden gevangen en gedood.

De honden zijn dusdanig getraind dat deze alles op alles zetten om een konijn, haas of ree te vangen. Dat gebeurt niet zachtzinnig, zegt de politie. De dieren worden op 'brute en pijnlijke wijze' gedood. Stropen is verboden en kan hoge geldboetes opleveren. In sommige gevallen wordt het zelfs met een gevangenisstraf bestraft.