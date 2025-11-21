Jongen (17) verkrachtte vrouw in Oosterhout, hoeft niet terug de cel in

De rechtbank in Breda heeft vrijdag een toen 17-jarige jongen veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het verkrachten van een 39-jarige vrouw in Oosterhout. Zijn medeverdachte, ook 17 jaar, is vrijgesproken.

De verkrachting gebeurde in de nacht van 30 januari van 2024. Volgens de rechtbank staat vast dat de vrouw werd meegenomen naar een jeugdhonk in Oosterhout, waar de verdachte haar onderuit trok, deels ontkleedde, mishandelde en verkrachtte. Meerdere getuigen waren daarbij aanwezig.

Ook de medeverdachte was hierbij, maar de rechtbank vindt dat er niet genoeg bewijs is dat hij zich schuldig maakte aan de verkrachting. Daarom is hij vrijgesproken.

'Schokkend en vernederend gedrag'

De rechter heeft een zwaardere straf opgelegd dan het Openbaar Ministerie had geëist, omdat ze het gedrag van de veroordeelde jongen 'schokkend en vernederend' vindt. Ook rekent de rechtbank het hem aan dat hij vooral uit was op het bevredigen van zijn eigen lustgevoelens en geen enkel oog had voor het slachtoffer.

Omdat de verdachte minderjarig was toen het misdrijf plaatsvond, is het jeugdstrafrecht toegepast. Dat richt zich vooral op ontwikkeling en het voorkomen van herhaling, daarom zijn jeugdstraffen vaak wat lager.

Begeleiding

De straf die de rechtbank oplegt is dan ook deels voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Aan het voorwaardelijke deel van de jeugddetentie zijn bijzondere voorwaarden gekoppeld, zoals begeleiding door de jeugdreclassering, het meewerken aan een behandeling gericht op alcoholgebruik en een passende dagbesteding.