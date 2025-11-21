Kindermishandeling neemt toe in : 'Geweld hoort nergens thuis'

Het aantal bevestigde gevallen van kindermishandeling in Brabant neemt toe, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Achter elke melding schuilt een kind dat niet veilig is. Juist in de Week tegen de Kindermishandeling, die deze week is, klinkt de oproep om niet weg te kijken luider dan ooit.

Hij legt uit dat meerdere factoren een rol kunnen spelen bij deze stijging. Financiële druk en woonproblemen maken bijvoorbeeld het leven van gezinnen zwaarder en door schaamte of angst wordt hulp vaak te laat gezocht.

Volgens de Tilburgse zorgwethouder Peter Kok kan dit verschillende redenen hebben: "De stijging kan wijzen op meer bewustwording en meldingsbereidheid, maar ook op een toename van stressfactoren, zoals financiële problemen."

Cijfers van het CBS laten zien dat het aantal bevestigde gevallen van kindermishandeling in Brabant blijft stijgen. Van 295 in 2023 ging het naar 315 in 2024. Ook dit jaar is er opnieuw een stijging te zien: in de eerste helft van 2025 werden 210 gevallen geregistreerd, tegen 165 in dezelfde periode vorig jaar.

Tegelijkertijd zorgen betere herkenning door professionals, bewustwordingscampagnes en oplettende omstanders ervoor dat er vaker meldingen worden gedaan. Juist daarom is het volgens Kok belangrijk dat de problemen sneller worden herkend. "Door een zichtbare, toegankelijke plek te bieden wil Filomena zorgen dat signalen eerder worden opgepakt, zodat geweld niet escaleert."

Filoma Hart van Brabant is sinds 1 oktober het inlooophuis voor mensen die thuis met kindermishandeling, huiselijk geweld en en seksueel geweld te maken krijgen. "Ons uitgangspunt is: geweld hoort nergens thuis", zegt zorgwethouder Peter Kok. Hij benadrukt hoe belangrijk die boodschap blijft. "De verhalen van melders en omstanders herinneren er ons steeds weer aan dat we nooit klaar zijn en dat dit onze blijvende aandacht vraagt."

Zonder afspraak

Het idee voor zo'n inloophuis komt uit Rotterdam en breidt zich nu over het hele land uit. Tilburg kreeg een locatie, omdat uit onderzoek bleek dat veel slachtoffers uit de gemeente de reguliere hulp niet weten te vinden. Mensen kunnen bij Filomena zonder afspraak terecht en praten met hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Dat kan geanonimiseerd.

Alles is onder één dak geregeld, inclusief politie, zorg en Veilig Thuis. Kok vertelt hoe het eerste contact gaat: "Je krijgt een warm welkom, er wordt goed geluisterd, er is aandacht voor je veiligheid en dan kijken we samen welke hulp nodig is."

'Luisteren zonder oordeel'

Voor iedereen die binnenloopt, geldt hetzelfde uitgangspunt. "We luisteren zonder oordeel, zorgen dat iemand zich veilig voelt en bekijken samen welke vervolgstappen nodig zijn. Indien nodig schakelen we direct met onze partners. Belangrijk is dat we altijd aansluiten bij het tempo van degene die binnenkomt", zegt Kok.

Filomena werkt nauw samen met onder meer Veilig Thuis, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, de politie en het Centrum Seksueel Geweld. Deze samenwerking zorgt ervoor dat mensen meteen de juiste hulp krijgen. "Wij zijn een bundeling van krachten. Zo kunnen we snel schakelen en zorgen dat slachtoffers niet tussen wal en schip vallen."