Autodief die inreed op motoragenten bij achtervolging blijft in de cel

De 41-jarige man die vorige week in het Belgische Turnhout werd opgepakt omdat hij wordt verdacht van het aanrijden van politieagenten op de A2, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch, zegt een rechtbankwoordvoerder. De man is vanuit België aan Nederland overgeleverd.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van poging tot doodslag, het stelen van een auto , het veroorzaken van een ongeval met letsel en het doorrijden na een aanrijding.



Op 29 oktober achtervolgde de politie iets na zeven uur 's avonds op de A2 bij Eindhoven een gestolen auto. De bestuurder ramde daarna bij een aanrijding twee politieauto's en twee politiemotoren.