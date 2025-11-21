Weer slaat om: na zonnige zaterdag kans op natte sneeuw

"Het weekend in Brabant krijgt twee gezichten'", meldt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. Zaterdag wordt het een zonnige maar frisse dag, terwijl het zondag een grijze, natte en koude dag met zelfs kans op natte sneeuw.

Zaterdag zijn er zonnige perioden, maar het blijft fris met 3 tot 5 graden. “Door de matige zuidelijke wind voelt het nog kouder aan en ’s ochtends kan het in het oosten een graadje vriezen”, vertelt Klaassen.

Zondag wordt het een stuk grijzer. Temperaturen liggen rond de 2 tot 3 graden en regen en natte sneeuw zijn mogelijk. “Het wordt een gure dag, zeker met windkracht 4 tot 5 in open gebieden”, waarschuwt de weerman. Later op de dag stijgt de temperatuur iets, maar dan is het eigenlijk al te laat om er nog van te profiteren.



Iets warmer na het weekend

Maandag wordt het iets zachter met 6 tot 7 graden. Er valt nog regen, maar natte sneeuw komt dan niet meer voor.



Kortom: zaterdag nog even van de zon genieten en zondag lekker binnen blijven.