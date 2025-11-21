Brand in grote container in Drunen

De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een brand in een grote container aan de Huub van Doorneweg in Drunen. Nadat een vrachtwagen de container had geleegd, kon de brandweer het vuur blussen.

Omdat het incident werd opgeschaald naar middelbrand rukten twee tankautospuiten uit Drunen uit en zorgde de brandweer van Waalwijk met een watercontainer voor voldoende bluswater. Nadat de laatste brandhaarden waren gedoofd, keerden de ploegen terug naar de kazerne.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook over eventuele schade is nog niets duidelijk.