Shoarmabezorger crasht in Vlijmen en komt ondersteboven in bosjes terecht

Een shoarmabezorger crashte vrijdagnacht met zijn auto in de Nassaulaan in Vlijmen. De auto kwam ondersteboven in de bosjes naast de weg terecht. Het ongeluk gebeurde rond halftwee 's nachts.

Toen de brandweer aankwam, bleek de bestuurder zelf al uit zijn auto te zijn gekropen. Hij is nagekeken door ambulancemedewerkers, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Hij was niet onder invloed van alcohol of drugs.

Agenten hebben de bestuurder aangemeld voor een cursus bij het CBR, omdat hij al vaker betrokken was bij ongelukken. Het CBR moet beoordelen of de man de cursus daadwerkelijk moet volgen.

De cursus is bedoeld voor mensen die gevaarlijk of risicovol rijgedrag vertonen. Hierbij wordt gewerkt aan verkeersinzicht en verantwoord rijgedrag. Bij een definitieve oplegging is deelname verplicht, weigeren kan ertoe leiden dat het rijbewijs wordt afgenomen.



De auto van de bezorger is door een bergingsbedrijf uit de struiken gehaald. De auto is total loss.