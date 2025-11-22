Man slaat voordeur politiebureau Den Bosch aan diggelen

Een man heeft vrijdagnacht de voordeur vernield van het politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch, zo staat op Instagram. De man is een bekende van de politie,

De man hield agenten al heel de dag bezig, meldt de politie aan het Brabants Dagblad. Hij was na een strafbaar feit vrijgelaten, maar wilde niet vertrekken. Ook 's avonds kwam hij terug naar het bureau.

Rond elf uur begon hij daar op de voordeur te bonzen. Toen agenten op hem af kwamen, had de man de hele voordeur al vernield. Er wordt een nooddeur geplaatst waar bezoekers door naar binnen kunnen.

De politie laat in de krant weten dat niet duidelijk is waarom de man zich zo gedroeg. Een woordvoerder vermoedt dat hij binnen wilde zitten.