Flinke schade bij botsing in Uden, begeleiding speciaal transport betrokken

Meerdere voertuigen zijn zaterdagochtend zwaar beschadigd geraakt bij een botsing op het vernieuwde kruispunt aan de Lippstadtsingel in Uden. Hierbij was de begeleiding van een speciaal transport betrokken.

Het begeleidende busje reed achter het speciaal transport. Op het vernieuwde kruispunt met de Velmolenweg ging het mis en ontstond de botsing.

Op dit kruispunt, met verkeerslichten, gebeuren al sinds de opening verschillende ongelukken. Hoe het ongeluk van zaterdagochtend kon gebeuren, moet onderzoek uitwijzen.

Het transport lag na de botsing tijdelijk stil. Het transport moest wachten op een ander begeleidend busje.