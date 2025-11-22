Navigatie overslaan

Flinke schade bij botsing in Uden, begeleiding speciaal transport betrokken

Vandaag om 12:14
Bij de botsing op het kruispunt aan de Lippstadtsingel in Uden raakten meerdere auto's beschadigd (foto: Addy Smits /Persbureau Heitink).
Bij de botsing op het kruispunt aan de Lippstadtsingel in Uden raakten meerdere auto's beschadigd (foto: Addy Smits /Persbureau Heitink).

Meerdere voertuigen zijn zaterdagochtend zwaar beschadigd geraakt bij een botsing op het vernieuwde kruispunt aan de Lippstadtsingel in Uden. Hierbij was de begeleiding van een speciaal transport betrokken.

Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Het begeleidende busje reed achter het speciaal transport. Op het vernieuwde kruispunt met de Velmolenweg ging het mis en ontstond de botsing.

Op dit kruispunt, met verkeerslichten, gebeuren al sinds de opening verschillende ongelukken. Hoe het ongeluk van zaterdagochtend kon gebeuren, moet onderzoek uitwijzen.

Het transport lag na de botsing tijdelijk stil. Het transport moest wachten op een ander begeleidend busje.

Op de kruising van de Lippstadtsingel met de Velmolenweg in Uden gebeuren vaker ongelukken (foto: Addy Smits /Persbureau Heitink).
Op de kruising van de Lippstadtsingel met de Velmolenweg in Uden gebeuren vaker ongelukken (foto: Addy Smits /Persbureau Heitink).

Een klein kind werd nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Het kind kreeg een teddybeer om van de schrik te bekomen.

Bij het ongeluk in Uden was een speciaal transport betrokken Op de kruising van de Lippstadtsingel met de Velmolenweg in Uden gebeuren vaker ongelukken (foto: Addy Smits /Persbureau Heitink).
Bij het ongeluk in Uden was een speciaal transport betrokken Op de kruising van de Lippstadtsingel met de Velmolenweg in Uden gebeuren vaker ongelukken (foto: Addy Smits /Persbureau Heitink).
Een klein kind werd na de botsing in Uden nagekeken in een ambulance (foto: Addy Smits /Persbureau Heitink).
Een klein kind werd na de botsing in Uden nagekeken in een ambulance (foto: Addy Smits /Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.