Snelheidsduivels trekken zich niets aan van werkzaamheden op A2 bij Boxtel

Vandaag om 12:42 • Aangepast vandaag om 14:54
De snelheidsduivels raasden langs de wegwerkers op de A2 bij Boxtel (foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant).
Twee automobilisten moesten vrijdagavond hun rijbewijs inleveren bij de Verkeerspolitie Oost-Brabant. Die betrapte hen erop dat ze zich niet aan de snelheidsbeperkingen hielden op de A2 bij Boxtel.

Op de A2 bij Boxtel vonden vrijdagavond en -nacht werkzaamheden plaats. Daarom was een deel van de rijbaan afgesloten en gold op de snelweg een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

De twee betrapte automobilisten trokken zich hier niets van aan en raasden met een snelheid van 124 en 135 kilometer per uur voorbij het werkvak.


