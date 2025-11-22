Snelheidsduivels trekken zich niets aan van werkzaamheden op A2 bij Boxtel

Twee automobilisten moesten vrijdagavond hun rijbewijs inleveren bij de Verkeerspolitie Oost-Brabant. Die betrapte hen erop dat ze zich niet aan de snelheidsbeperkingen hielden op de A2 bij Boxtel.

Op de A2 bij Boxtel vonden vrijdagavond en -nacht werkzaamheden plaats. Daarom was een deel van de rijbaan afgesloten en gold op de snelweg een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.