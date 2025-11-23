Novadic-Kentron over Funcaps: 'Mensen overdoseren en raken verslaafd'

Verslavingszorginstelling Novadic-Kentron is niet verbaasd dat er mogelijk 49 mensen zijn overleden die pillen kochten via website funcaps. Preventiemedewerker Alex van Dongen weet dat deze website het meest in trek is onder gebruikers. Hij kent zeven mensen die middelen bestelden op dit soort webshops en die zijn overleden.

Romee van der Heijden Geschreven door

Bij sommigen is hij nog op de begrafenis geweest. Zij kochten op die websites voornamelijk de drug flakka. “Funcaps was wel de populairste site onder hen. Die sterfgevallen zijn niet meegenomen in het OM-onderzoek. Dat wil zeggen dat het de vraag is hoeveel het er echt zijn. Het zal lastig zijn om aan te tonen dat er daadwerkelijk een verband is, omdat er nooit autopsie wordt gedaan", aldus de preventiemedewerker van Novadic-Kentron. Attje Kuiken, bestuurder bij de verslavingszorginstelling, noemt het aantal sterfgevallen dat gelinkt wordt met Funcaps ‘schrikbarend’. “Het is voor ons wrang om te constateren dat we dit al langer zien.” Illegale handel in medicijnen

Het Openbaar Ministerie (OM) hield in augustus een 31-jarige en een 30-jarige man aan die worden verdacht van illegale handel in medicijnen, waarvan de eerste zitting afgelopen week was. Volgens Van Dongen gaat het hier om designer-geneesmiddelen: die zijn gemaakt om medische effecten na te bootsen, maar die nooit zijn getest als medicijn. Het zou gaan om middelen tegen angst en ernstige slaapproblemen die bij een verkeerde dosering schadelijk of zelfs dodelijk zijn.