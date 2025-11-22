Flatbewoners dagenlang opgesloten door kapotte lift

De twee liften in de flat aan het Raamveld in Geldrop zijn sinds woensdag kapot. Bewoners, waaronder senioren, kunnen daardoor alleen met de trap naar boven en beneden. Een hels karwei, zeker als je op de negende verdieping woont. "Dit is al de zesde keer dit jaar."

"Goedemorgen", klinkt het hijgend, als Lisette van Veelen een medebewoner tegenkomt op een van de vele treden in de flat. Lisette heeft haar hond een soort van tasje omgehangen, zodat ze hem toch een beetje naar boven kan helpen. "Dat valt niet mee, maar tillen is geen optie", zegt de bewoonster van de flat. "Hij is met zijn 33 kilo te zwaar en te oud om zelf naar boven te lopen. Traplopen is niks voor hem en voor mij ook niet." Om dat laatste lacht ze een beetje, maar wel als een boer met kiespijn. "Ik moet er drie keer per dag met de hond uit. Zeker naar boven is een ramp." Ze baalt van de kapotte liften, die het volgens haar dit jaar al voor de zesde keer niet doen.

"Er zitten mensen al sinds woensdag opgesloten."

"Ik vind het heel vervelend en dat is zacht uitgedrukt. Er zijn mensen op negen hoog die absoluut geen trap kunnen lopen. Die zitten al sinds woensdag opgesloten." Marianne Vonk woont op de vijfde verdieping. Het duurt even voordat ze met haar 2-jarige kleindochter boven is. "Ik til haar en dat gaat niet in één keer. Op de derde verdieping moet ik even rusten." Ze is verre van blij. "We hebben vorige week nog een brief gehad waarin stond dat we bij moeten betalen voor de servicekosten. Dat is een beetje dubbel."

Marianne en haar kleindochter hebben tussendoor wat rust nodig (foto: Omroep Brabant).

"Iedere dag naar de negende verdieping is een hele klim."

“Ja, iedere dag naar de negende verdieping is een hele klim", vindt ook bewoner René Bor. "Voor mensen met huisdieren en rollators is het echt een drama. Ik denk dat er mensen noodgedwongen boven moeten blijven nu." Volgens hem zijn er ondertussen onderdelen besteld, maar dat had wat voeten in aarde. "Het duurde al even voordat de monteur kwam. Hij kon de liften niet maken zonder materiaal. Toen nog een offerte maken en onderdelen bestellen... Voordat het gemaakt is zijn we wel een tijdje verder." Daarbij was er afgelopen week ook nog eens anderhalve dag geen warm water. Warm douchen zat er dus even niet in. Ondanks de perikelen denkt René nog niet aan verhuizen. "Dit is niet fijn allemaal, maar het uitzicht is goed en de mensen gezellig. Nu moeten we nog even afzien, er zit niks anders op." De liften vallen onder VB&T Verhuurmakelaars. Het bedrijf was zaterdag niet bereikbaar voor een reactie.