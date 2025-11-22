Winkeldieven bestelen platenzaak: 'F*ck you, don't try us'

Twee winkeldieven hebben zaterdagmiddag geprobeerd om voor honderden euro's aan platen te stelen bij muziekwinkel Sounds Tilburg. Een jonge medewerker stond op dat moment achter de kassa en vertrouwde het tweetal niet. Hij confronteerde ze. "Ik ben nog een beetje in shock."

De medewerker zag het duo 's middags binnenwandelen. "Ik herkende ze van een eerder bezoekje. Toen was ik ook al iets kwijt", vertelt hij. Hij besloot het ze te volgen en zag een flinke stapel platen onder hun armen. "Die stapel platen werd steeds kleiner."

Hij besloot ze aan te spreken, maar vond het ontzettend spannend. "Ze waren van mijn leeftijd, voor hetzelfde geld waren het vrienden van me", zegt de medewerker beduusd. Hij wil ook liever niet bij zijn naam genoemd worden. "Na veel aarzelen maakte een van hen zijn tas open. Er zaten elf platen en één cd in de tas. Dat zijn honderden euro's."

Hij kreeg de platen terug, daarna is het duo weggelopen. "We hebben niet echt met elkaar gepraat, ze wilden snel weg", vertelt de medewerker. "Ik weet niet helemaal of ik juist heb gehandeld, maar voor mij is het het belangrijkst dat ze het gewoon niet meer doen. Het is heel jammer, want we zijn wel vaker platen kwijt. Voor een ondernemer is dat heel veel geld."

Een collega maakte een foto van het tweetal en zette ze op internet. "Twee individuen met een tas vol gestolen platen gepakt. Klootzakken", schrijft de winkel. "Dit is voor alle toekomstige DIEVEN: jullie worden gepakt. Jullie geld wordt afgenomen, er worden foto’s gemaakt en verdeeld onder onze collega winkeliers in Tilburg en ver daar buiten. F*ck you. Don’t try us."