PSV heeft aan één kans genoeg in Brabants onderonsje met NAC

PSV begon de wedstrijd in de - inmiddels toch wel - vertrouwde opstelling, terwijl NAC het zaterdag zonder Carl Hoefkens moest doen. De trainer van De Parel van het Zuiden kreeg een rode kaart in de laatste wedstrijd en was daarom geschorst. Assistent Tomasz Kaczmarek nam zijn rol over in deze Brabantse kraker.



De Eindhovenaren waren vooraf de duidelijke favoriet, maar daar was in het eerste half uur weinig van te zien. NAC stond tactisch erg goed gepositioneerd en de koploper van de Eredivisie kwam niet aan voetballen toe op de Bredase helft. De eerste kans was dan ook voor de thuisploeg. Boy Kemper kwam met de welbekende verre inworp, waarna er net naast werd geschoten.



NAC drong wat aan en dat resulteerde in een megakans. Alleen werd de knal van Mohamed Nassoh knap uit de kruising getikt door PSV-goalie Matej Kovar. Daarna werd NAC nog gevaarlijk, via afstandsschoten van Charles-Andreas Brym. PSV moest het slechts doen met een kopballetje van Guus Til, die een meter naast ging.



Eerste kans PSV

Ondanks dat PSV het zwaar had in Breda, is de club niet voor niks de koploper en regerend kampioen. Aan kwaliteit geen gebrek bij de Eindhovenaren en in minuut 36 werd een voorzet van Ivan Perisic dan ook raak gekopt door Guus Til. 0-1 bleek ook direct de ruststand te zijn, want Nassoh verzuimde de bal af te spelen bij een drie tegen twee situatie, na een fout achterin bij PSV.

Ook in de tweede helft liet NAC de koppen niet hangen en bleef het PSV onder druk zetten. Ze moesten het vooral hebben van Nassoh. Hij kreeg aan het begin van de tweede helft weer een grote kans, maar stuitte andermaal op Kovar.