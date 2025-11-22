PSV heeft aan één kans genoeg in Brabants onderonsje met NAC
PSV heeft de enige Brabantse derby van de Eredivisie met 0-1 gewonnen. In het Rat Verlegh Stadion was NAC zaterdagavond vrijwel de hele wedstrijd de betere ploeg, maar één kans was voor PSV genoeg om de koppositie in de Eredivisie te behouden.
PSV begon de wedstrijd in de - inmiddels toch wel - vertrouwde opstelling, terwijl NAC het zaterdag zonder Carl Hoefkens moest doen. De trainer van De Parel van het Zuiden kreeg een rode kaart in de laatste wedstrijd en was daarom geschorst. Assistent Tomasz Kaczmarek nam zijn rol over in deze Brabantse kraker.
De Eindhovenaren waren vooraf de duidelijke favoriet, maar daar was in het eerste half uur weinig van te zien. NAC stond tactisch erg goed gepositioneerd en de koploper van de Eredivisie kwam niet aan voetballen toe op de Bredase helft. De eerste kans was dan ook voor de thuisploeg. Boy Kemper kwam met de welbekende verre inworp, waarna er net naast werd geschoten.
NAC drong wat aan en dat resulteerde in een megakans. Alleen werd de knal van Mohamed Nassoh knap uit de kruising getikt door PSV-goalie Matej Kovar. Daarna werd NAC nog gevaarlijk, via afstandsschoten van Charles-Andreas Brym. PSV moest het slechts doen met een kopballetje van Guus Til, die een meter naast ging.
Eerste kans PSV
Ondanks dat PSV het zwaar had in Breda, is de club niet voor niks de koploper en regerend kampioen. Aan kwaliteit geen gebrek bij de Eindhovenaren en in minuut 36 werd een voorzet van Ivan Perisic dan ook raak gekopt door Guus Til. 0-1 bleek ook direct de ruststand te zijn, want Nassoh verzuimde de bal af te spelen bij een drie tegen twee situatie, na een fout achterin bij PSV.
Ook in de tweede helft liet NAC de koppen niet hangen en bleef het PSV onder druk zetten. Ze moesten het vooral hebben van Nassoh. Hij kreeg aan het begin van de tweede helft weer een grote kans, maar stuitte andermaal op Kovar.
Slotoffensief
PSV liet niks zien van de goede vorm waarin het de laatste weken stak. Het was eerder wachten op de gelijkmaker, dan dat de ploeg van Peter Bosz er 0-2 van zou maken. Even leek die gelijkmaker rond de zeventigste minuut te vallen, maar Kovar was wederom een sta in de weg voor NAC.
Ook het slotoffensief van NAC leverde niks meer op. PSV kwam er op de counter nog een enkele keer gevaarlijk uit en de sluitpost van NAC, Daniel Belica, bracht nog een keer knap redding op een kopbal van Til. Kansen waren er zat, maar het bleef bij 0-1.
NAC verdiende meer, maar uiteindelijk beslist PSV de wedstrijd op effectiviteit, mede dankzij de uitblinkende keeper Matej Kovar. Voor de Eindhovenaren wacht woensdag de volgende wedstrijd, en niet de minste. Dan gaat Peter Bosz met zijn troepen ten strijde in Liverpool, waar de plaatselijke grootmacht de volgende horde in de Champions League is.
NAC speelt volgende week pas haar volgende wedstrijd. En ook dat is een belangrijke. Uit bij Excelsior moet er gewonnen worden om boven de degradatiestreep te blijven.