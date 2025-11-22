Bosz ontevreden na nipte overwinning bij NAC: 'Moesten overleven'

Een beste wedstrijd van PSV was het niet, maar toch gaan de drie punten mee terug naar Eindhoven. PSV won met een krappe 0-1 winst tegen NAC. Man van de wedstrijd, Matej Kovar, prees NAC op de persconferentie. "Ze hadden zich goed voorbereid." Peter Bosz vond PSV erg slordig, maar is blij dat de winst over de streep werd getrokken.

"Er waren twee dingen slecht vandaag: dat was onze manier van druk zetten en de slordigheid in balbezit", verklaart Peter Bosz na de wedstrijd. NAC had zich tactisch goed voorbereid op PSV en zette Jerdy Schouten in de verdediging vast. "Als een tegenstander zo druk zet, is het inspelen en doorbewegen. En dat hebben we niet gedaan." Matej Kovar was de beste man aan de kant van de Eindhovenaren, beaamt ook Peter Bosz. De Tsjechische keeper noteerde drie knappe reddingen en was zelf ook te spreken over zijn prestatie. "Ik was blij dat het mijn dag was vandaag en dat ik het team kon helpen", zegt hij. Toch was hij ook onder de indruk van NAC. "Het was een goede tegenstander, die zich goed hadden voorbereid."

NAC trad zaterdagavond aan in een opstelling met vijf verdedigers. Iets waar PSV het eerder al moeilijk mee had, tegen Telstar en Olympiakos. Volgens Bosz zou het daarmee te maken kunnen hebben. "We zijn in Nederland niet echt gewend aan vijf verdedigers. We worden hier anders opgeleid, maar dit kun je ook tegenkomen."

"Het was gewoon niet goed genoeg vandaag."