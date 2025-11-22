Bosz ontevreden na nipte overwinning bij NAC: 'Moesten overleven'
Een beste wedstrijd van PSV was het niet, maar toch gaan de drie punten mee terug naar Eindhoven. PSV won met een krappe 0-1 winst tegen NAC. Man van de wedstrijd, Matej Kovar, prees NAC op de persconferentie. "Ze hadden zich goed voorbereid." Peter Bosz vond PSV erg slordig, maar is blij dat de winst over de streep werd getrokken.
"Er waren twee dingen slecht vandaag: dat was onze manier van druk zetten en de slordigheid in balbezit", verklaart Peter Bosz na de wedstrijd. NAC had zich tactisch goed voorbereid op PSV en zette Jerdy Schouten in de verdediging vast. "Als een tegenstander zo druk zet, is het inspelen en doorbewegen. En dat hebben we niet gedaan."
Matej Kovar was de beste man aan de kant van de Eindhovenaren, beaamt ook Peter Bosz. De Tsjechische keeper noteerde drie knappe reddingen en was zelf ook te spreken over zijn prestatie. "Ik was blij dat het mijn dag was vandaag en dat ik het team kon helpen", zegt hij. Toch was hij ook onder de indruk van NAC. "Het was een goede tegenstander, die zich goed hadden voorbereid."
NAC trad zaterdagavond aan in een opstelling met vijf verdedigers. Iets waar PSV het eerder al moeilijk mee had, tegen Telstar en Olympiakos. Volgens Bosz zou het daarmee te maken kunnen hebben. "We zijn in Nederland niet echt gewend aan vijf verdedigers. We worden hier anders opgeleid, maar dit kun je ook tegenkomen."
"Het was gewoon niet goed genoeg vandaag."
Afgelopen week voetbalde PSV niet door een interlandbreak. Daar lag het volgens de trainer van de Eindhovenaren in ieder geval niet aan. "Dat is geen excuus. Als we nu wonnen, hadden we onze goede vorm doorgezet. Het was gewoon niet goed genoeg vandaag."
Toch is de oefenmeester van de Eindhovenaren blij met het resultaat. "Dit was een wedstrijd waarin we moesten overleven. Dat hebben de jongens goed gedaan." Misschien wel het geluk van de kampioen, zoals ze dan zeggen. "Als je kampioen wil worden, moet je juist de punten halen in je slechte wedstrijden. Wanneer we goed spelen, zouden we al onze wedstrijden moeten winnen."
De volgende wedstrijd van PSV is woensdag alweer. Dan speelt PSV in de Champions League uit bij Engels kampioen Liverpool. Voor Matej Kovar is het niet de eerste keer dat hij op Anfield, het stadion van Liverpool, komt. Hij keepte jarenlang bij competitiegenoot Manchester United. "Ik ben er wel een aantal keer geweest, maar heb er nog nooit minuten mogen maken. Toen ik jong was droomde ik van spelen in stadions als Anfield, dus ik heb er zin in."