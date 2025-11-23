Zware crash op A2 Eindhoven: auto over de kop, vrouw zwaargewond

Een vrouw is zwaargewond geraakt op de A2 bij Eindhoven. De auto waar zij als passagier in zat, sloeg daar rond halfvier zaterdagnacht over de kop.

De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste op een boom in de berm voordat-ie over de kop sloeg. Bij de crash verloor de auto de deur aan de bijrijderskant. De vrouw, die aan die kant zat, werd half uit de auto geslingerd.

Andere automobilisten konden niet meer op tijd uitwijken voor de brokstukken. Op de N2 botste een auto op de losgeslagen deur, op de A2 botste een auto op andere brokstukken. De schade aan de auto was groot. Vanwege de ernst van de situatie kwam onder meer een traumaheli naar de A2. De vrouw is naar naar een traumacentrum in Tilburg gebracht. De man die in de auto zat, werd voor controle ook naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk op de A2 bij Eindhoven gebeurde rond halfvier zaterdagnacht (foto: Persbureau Heitink).

Na het ongeluk werd een deel van de A2 en de N2 afgesloten zodat de hulpverleners hun werk konden doen en de brokstukken opgeruimd konden worden.

Bij de crash van de auto op de A2 bij Eindhoven kwamen verschillende auto-onderdelen los (foto: Persbureau Heitink).

Na het ongeluk op de A2 bij Eindhoven werden meerdere hulpverleners opgeroepen (foto: Persbureau Heitink).

Hulpverleners bekijken de zwaar beschadigde auto na de crash op de A2 bij Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).

Hoe de auto van de weg kon raken op de A2 bij Eindhoven wordt onderzocht (foto: Persbureau Heitink).