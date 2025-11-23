Auto 5 keer beschoten in Den Bosch, politie sluit meerdere daders niet uit

De auto werd rond kwart voor zeven 's ochtends onder vuur genomen in de buurt van de Dageraadsweg. Enkele minuten later hoorden buurtbewoners opnieuw schoten. Er is niemand gewond geraakt.
"Er zijn nergens anders inslagen van kogels aangetroffen", laat een politiewoordvoerder zondagochtend weten. "Het lijkt erop dat alleen de auto is geraakt."
De schutter, die donkere kleren droeg, is gevlucht in de richting van de Anderlijnstraat en de Plantaanstraat.
De Weymouthstraat werd na het schieten afgezet. De politie doet onderzoek en sluit niet uit dat er meer mensen bij het schieten betrokken waren. De beschoten auto wordt getakeld en door de politie in beslag genomen.
De politie onderzoekt of een man, die zich vandaag met een schotwond meldde bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, mogelijk betrokken is geweest bij het schieten aan de Weymouthstraat.