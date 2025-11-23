Auto 5 keer beschoten in Den Bosch, politie sluit meerdere daders niet uit

Een geparkeerde auto is zondagochtend beschoten aan de Weymouthstraat in de Graafsewijk in Den Bosch. In de auto zitten vijf kogelgaten.

De auto werd rond kwart voor zeven 's ochtends onder vuur genomen in de buurt van de Dageraadsweg. Enkele minuten later hoorden buurtbewoners opnieuw schoten. Er is niemand gewond geraakt.

"Er zijn nergens anders inslagen van kogels aangetroffen", laat een politiewoordvoerder zondagochtend weten. "Het lijkt erop dat alleen de auto is geraakt."

De schutter, die donkere kleren droeg, is gevlucht in de richting van de Anderlijnstraat en de Plantaanstraat.