Auto 5 keer beschoten in Den Bosch, politie sluit meerdere daders niet uit

Vandaag om 07:42 • Aangepast vandaag om 13:10

Een geparkeerde auto is zondagochtend beschoten aan de Weymouthstraat in de Graafsewijk in Den Bosch. In de auto zitten vijf kogelgaten.

De auto werd rond kwart voor zeven 's ochtends onder vuur genomen in de buurt van de Dageraadsweg. Enkele minuten later hoorden buurtbewoners opnieuw schoten. Er is niemand gewond geraakt.

"Er zijn nergens anders inslagen van kogels aangetroffen", laat een politiewoordvoerder zondagochtend weten. "Het lijkt erop dat alleen de auto is geraakt."

De schutter, die donkere kleren droeg, is gevlucht in de richting van de Anderlijnstraat en de Plantaanstraat.

De politie is met meerdere mensen aanwezig in de Weymouthstraat in Den Bosch na de beschieting van zondagochtend (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De Weymouthstraat werd na het schieten afgezet. De politie doet onderzoek en sluit niet uit dat er meer mensen bij het schieten betrokken waren. De beschoten auto wordt getakeld en door de politie in beslag genomen.

De politie onderzoekt of een man, die zich vandaag met een schotwond meldde bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, mogelijk betrokken is geweest bij het schieten aan de Weymouthstraat.

De politie doet sinds zondagochtend vroeg onderzoek aan de Weymouthstraat in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De politie zou een idee hebben in welke richting de schutter vluchtte (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De politie is zondagochtend met meerdere mensen aanwezig in de Weymouthstraat in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De auto in Den Bosch is vijf keer beschoten (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De politie doet na het beschieten van een geparkeerde auto aan de Weymouthstraat in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De melding van de schoten kwam rond kwart voor zeven zondagochtend binnen bij de hulpdiensten (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Een deel van de Weymouthstraat in Den Bosch is na het beschieten van een geparkeerde auto afgezet (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De schoten in de Weymouthstraat in Den Bosch werden rond kwart voor zeven zondagochtend gehoord (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
