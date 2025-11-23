Navigatie overslaan

Auto beschoten in Den Bosch, vijf kogelgaten in voertuig

Vandaag om 07:42 • Aangepast vandaag om 09:37
De auto in Den Bosch is vijf keer beschoten (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De auto in Den Bosch is vijf keer beschoten (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Een geparkeerde auto is zondagochtend beschoten aan de Weymouthstraat in de Graafsewijk in Den Bosch. In de auto zijn vijf kogelgaten te zien.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De beschieting vond rond kwart voor zeven 's ochtends plaats in de buurt van de Dageraadsweg. Er is niemand gewond geraakt.

"Er zijn vooralsnog geen andere inslagen van kogels aangetroffen", laat een politiewoordvoerder zondagochtend weten. "Het lijkt erop dat alleen de auto is geraakt."

De Weymouthstraat is afgezet. De politie doet onderzoek. De politie zou, dankzij de sneeuw die zaterdagnacht gevallen is, een idee hebben in welke richting de schutter is gevlucht. De beschoten auto wordt getakeld en door de politie in beslag genomen.

De auto in Den Bosch is vijf keer beschoten (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De auto in Den Bosch is vijf keer beschoten (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De politie is zondagochtend met meerdere mensen aanwezig in de Weymouthstraat in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De politie is zondagochtend met meerdere mensen aanwezig in de Weymouthstraat in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De politie doet na het beschieten van een geparkeerde auto aan de Weymouthstraat in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De politie doet na het beschieten van een geparkeerde auto aan de Weymouthstraat in Den Bosch (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Een deel van de Weymouthstraat in Den Bosch is na het beschieten van een geparkeerde auto afgezet (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Een deel van de Weymouthstraat in Den Bosch is na het beschieten van een geparkeerde auto afgezet (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De schoten in de Weymouthstraat in Den Bosch werden rond kwart voor zeven zondagochtend gehoord (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De schoten in de Weymouthstraat in Den Bosch werden rond kwart voor zeven zondagochtend gehoord (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.