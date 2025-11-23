Auto beschoten in Den Bosch, vijf kogelgaten in voertuig

Een geparkeerde auto is zondagochtend beschoten aan de Weymouthstraat in de Graafsewijk in Den Bosch. In de auto zijn vijf kogelgaten te zien.

De beschieting vond rond kwart voor zeven 's ochtends plaats in de buurt van de Dageraadsweg. Er is niemand gewond geraakt.

"Er zijn vooralsnog geen andere inslagen van kogels aangetroffen", laat een politiewoordvoerder zondagochtend weten. "Het lijkt erop dat alleen de auto is geraakt."

De Weymouthstraat is afgezet. De politie doet onderzoek. De politie zou, dankzij de sneeuw die zaterdagnacht gevallen is, een idee hebben in welke richting de schutter is gevlucht. De beschoten auto wordt getakeld en door de politie in beslag genomen.