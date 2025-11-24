Werk aan de N65 en de A65 bij Vught, hou rekening met extra reistijd

De N65 en A65 van Vught richting Tilburg is van halftien maandagavond tot vijf uur in de nacht naar dinsdag afgesloten tussen knooppunt Vught en de kruising van de John F. Kennedylaan met de Helvoirtseweg. Daar wordt aan de weg gewerkt. Het gaat om regulier onderhoud.

Vanaf de John F. Kennedylaan is de N65 richting van Tilburg weer open voor al het verkeer.

Ook de oprit Sint-Michielsgestel (22) van de A2 richting Tilburg en Eindhoven is maandagavond en -nacht afgesloten. Rijkswaterstaat adviseert het verkeer rekening te houden met extra reistijd.

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk niet doorgaan. Dan worden ze opnieuw ingepland.