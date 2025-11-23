Advertentie
Brand in meerdere woningen in Geldrop
Vandaag om 12:41 • Aangepast vandaag om 14:35
In meerdere woningen aan de Gijzenrooi in Geldrop woedt zondagmiddag brand. Het vuur werd rond halfeen ontdekt. Het sloeg over naar de woning ernaast. De brandweer probeert te voorkomen dat nog een derde woning wordt getroffen.
De brandweer is met twee blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig.
Ook worden twee waterwagens ingezet zodat er voldoende bluswater is.
De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
