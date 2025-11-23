Navigatie overslaan
VIDEO

Brand in meerdere woningen in Geldrop

Vandaag om 12:41 • Aangepast vandaag om 14:35

In meerdere woningen aan de Gijzenrooi in Geldrop woedt zondagmiddag brand. Het vuur werd rond halfeen ontdekt. Het sloeg over naar de woning ernaast. De brandweer probeert te voorkomen dat nog een derde woning wordt getroffen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer is met twee blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig.

Ook worden twee waterwagens ingezet zodat er voldoende bluswater is.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Bij de brand aan de Gijzenrooi in Geldrop kwam veel rook vrij (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
Bij de brand aan de Gijzenrooi in Geldrop kwam veel rook vrij (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
De bewoners konden het huis aan de Gijzenrooi in Geldrop op tijd verlaten (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
De bewoners konden het huis aan de Gijzenrooi in Geldrop op tijd verlaten (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.