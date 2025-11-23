Uitslaande brand in woonboerderij met meerdere woningen in Geldrop

In een woonboerderij met meerdere woningen aan de Gijzenrooi in Geldrop woedt zondagmiddag brand. Het vuur werd rond halfeen ontdekt. Volgens de brandweer is de brand onder controle. Niemand raakte gewond.

Volgens de persfotograaf ter plekke is de brand overgeslagen naar een tweede woning. De woordvoerder van de brandweer laat weten dat één woning is getroffen, maar dat er wel rook- en waterschade is in de naastgelegen huizen.

De brandweer is met twee blusvoertuigen en een hoogwerker aanwezig en moet sloopwerkzaamheden uitvoeren om goed bij de brandhaard te kunnen. Ook worden twee waterwagens ingezet zodat er voldoende bluswater is.

Volgens de brandweer ging het om een uitslaande brand. Bewoners waren thuis op het moment dat die uitbrak, maar konden het pand veilig verlaten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.