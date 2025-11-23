Vogelgriep in België, vervoersverbod bij Brabantse kippenboeren

Acht pluimveebedrijven bij de Belgische grens hebben zondag een vervoersverbod gekregen en mogen geen eieren en vogels meer verplaatsen. De bedrijven liggen binnen een straal van tien kilometer van een kippenboer in het Belgische Pelt, waar vogelgriep is vastgesteld.

Ook mogen de Brabantse pluimveehouders geen mest en strooisel meer vervoeren. Het vervoersverbod is bedoeld om verspreiding van de vogelgriep te voorkomen. België onderzoekt nog waar de besmetting in Pelt vandaan komt.

Sinds 16 oktober geldt in heel Nederland al een ophokplicht voor bedrijven en hobbyboeren. Dat betekent dat vee binnen moet blijven om verspreiding van vogelgriep te voorkomen. De ziekte werd gevonden bij een bedrijf in Drenthe.