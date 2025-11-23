Hartverscheurend spreekrecht en groei ASML: dit gebeurde er deze week

Van een hartverscheurend spreekrecht van de nabestaanden van de vermoorde Chantal tot de groeiende afhankelijkheid van ASML in de regio Eindhoven. Dit zijn de vier verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

In Breda waren er emotionele taferelen tijdens het spreekrecht van de vader en zoon van de vermoorde Chantal. De vader noemde de verdachte een 'monster' die zijn dochter en kleinzoon jarenlang mishandelde en isoleerde. Het zoontje vertelde hoe hij zijn moeder dood aantrof en nu alleen met een foto van haar op zijn kamer achterblijft. Hier lees je hun verhalen.

De economische afhankelijkheid van de regio Eindhoven van ASML blijft toenemen, zo blijkt uit een rapport. Het bedrijf is nu verantwoordelijk voor 22% van de economische waarde in de regio. Experts pleiten voor meer grote bedrijven om de economische stabiliteit te waarborgen. Lees hier het hele verhaal.

Michael Verhagen uit Breda werd wereldkampioen in de Ferrari Challenge Trofeo Pirelli AM klasse. De 37-jarige coureur begon pas op zijn 21e met racen na het winnen van een racelicentie via een brief. Hij hoopt volgend seizoen met een nieuwe Ferrari ook de Europese titel te veroveren. Hier lees je zijn verhaal.

Een 35-jarige ex-agent en organist uit Werkendam blijft nog drie maanden langer vastzitten op verdenking van seksueel misbruik van vier jongens. Het OM stelt dat er sprake was van dwang vanwege zijn gezaghebbende positie, terwijl zijn advocaat dit betwist. Check het hier.