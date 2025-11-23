Navigatie overslaan

Man en vrouw bebloed na ruzie in azc in Gilze

Gisteren om 20:33 • Aangepast vandaag om 08:16
Het azc in Gilze (foto: ANP).
Een man en vrouw hebben zondagavond ruzie gekregen en zijn in worsteling geraakt in het asielzoekerscentrum aan het Prinsenbosch in Gilze. De politie kwam met drie wagens op de ruzie af, omdat een medebewoner zei dat iemand een mes trok.

De man en vrouw hadden bloed op hun kleding na de worsteling. Een ambulance hoefde niet naar het azc te komen.

De politie heeft naar een mes gezocht, maar dat is voor zover bekend niet gevonden. Kort na de ruzie konden de agenten weer vertrekken.

