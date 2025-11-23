Enorme ravage: auto crasht na politieachtervolging in Oosterhout

Een automobilist is zondagavond na een politieachtervolging met hoge snelheid tegen twee bomen gecrasht aan de Oosterhoutseweg. De ravage op de weg tussen Raamsdonksveer en Oosterhout is enorm. De bestuurder is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brokstukken van de crash liggen zondagavond verspreid over de weg. Het motorblok van de auto is op het wegdek beland. Van de auto is niets meer over.

De bestuurder van de auto die te hard reed, kreeg tijdens een laserguncontrole in de buurt van Oosterhout een stopteken van agenten. Waar deze controle precies was, kan een woordvoerder van de politie zondagavond niet zeggen. De automobilist negeerde het stopteken waarna agenten besloten om de achtervolging in te zetten.

140 kilometer per uur

Op de Oosterhoutseweg reed de bestuurder 140 kilometer per uur terwijl daar een snelheid van 60 kilometer per uur is toegestaan. De auto crashte even voor half tien met hoge snelheid tegen twee bomen. De bestuurder was na het ongeluk aanspreekbaar, maar is gewond met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen en de persoon is aangehouden. Over de identiteit van de bestuurder is nog niets bekend. De weg tussen Raamsdonksveer en Oosterhout is dicht.