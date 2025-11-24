Bankstel vat vlam terwijl bewoner slaapt: huis in Heusden volledig verwoest

Een huis aan de Lombardstraat in Heusden is zondagnacht door brand verwoest. Een bankstel in de woonkamer had vlam gevat, terwijl de bewoner boven aan het slapen was.

De man werd op een gegeven moment wakker en ontdekte toen het vuur. Hij alarmeerde direct de hulpdiensten en kon het huis veilig verlaten.

Toen de brandweer aankwam, was er sprake van een felle brand in de woonkamer. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere huizen, maar de woonkamer brandde volledig uit. Het huis is voorlopig onbewoonbaar.



Tijdelijke ontruiming

Vanwege de vele rook die vrijkwam, werden twee huizen naast dit huis tijdelijk ontruimd. In een van die huizen waren de bewoners al gewekt doordat de rookmelders afgingen. Zij verlieten direct hun huis, samen met hun twee kinderen. Na ventilatie konden de beide woningen worden vrijgegeven.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

De bewoner van het huis waar de brand uitbrak, kreeg het benauwd vanwege de rook. Hij is nagekeken door de ambulancedienst, maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.

Hoe de brand bij de bank in het huis in Heusden kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Toen de brandweer aankwam, stond de woonkamer van het huis in Heusden volledig in lichterlaaie (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).